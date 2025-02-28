https://sarabic.ae/20250228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-هجوما-إرهابيا-ضد-متروبوليت-سيمفيروبول-والقرم-في-موسكو-1098248399.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي ضد متروبوليت سيمفيروبول والقرم، تيخون (شيفكونوف)، في موسكو، والذي خططت له أجهزة الاستخبارات... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T05:51+0000
2025-02-28T05:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال جهاز الأمن الروسي في بيان له، اليوم: "تم إحباط هجوم إرهابي ضد متروبوليت سيمفيروبول والقرم، تيخون (شيفكونوف)، في موسكو، والذي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأضاف البيان أنه، نتيجة للتحريات التي نُفذت في موسكو، تم اعتقال مواطن روسي وآخر أوكراني جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام" لتنفيذ هجوم إرهابي ضد المطران تيخون.وتابع البيان أنه تم ضبط قنبلة محلية الصنع، وجوازي سفر مزورين لمواطنين أوكرانيين مع صور وبيانات هوية معدلة.وأوضح الأمن الفيدرالي في بيانه أن الهجوم الإرهابي كان من المقرر تنفيذه أثناء إقامة متروبوليت سيمفيروبول والقرم في موسكو.
https://sarabic.ae/20250220/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-استهدف-مسؤولا-روسيا-في-مقاطعة-ساراتوف-1097978962.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم
05:51 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 28.02.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي ضد متروبوليت سيمفيروبول والقرم، تيخون (شيفكونوف)، في موسكو، والذي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال جهاز الأمن الروسي في بيان له، اليوم: "تم إحباط هجوم إرهابي ضد متروبوليت سيمفيروبول والقرم، تيخون (شيفكونوف)، في موسكو، والذي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأضاف البيان أنه، نتيجة للتحريات التي نُفذت في موسكو، تم اعتقال مواطن روسي وآخر أوكراني جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام" لتنفيذ هجوم إرهابي ضد المطران تيخون.
وتابع البيان أنه تم ضبط قنبلة محلية الصنع، وجوازي سفر مزورين لمواطنين أوكرانيين مع صور وبيانات هوية معدلة.
وأوضح الأمن الفيدرالي في بيانه أن الهجوم الإرهابي كان من المقرر تنفيذه أثناء إقامة متروبوليت سيمفيروبول والقرم في موسكو.