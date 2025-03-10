https://sarabic.ae/20250310/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بريطانيا-هي-المحرض-الرئيسي-للصراع-العالمي-1098552957.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا هي المحرض الرئيسي للصراع العالمي

الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا هي المحرض الرئيسي للصراع العالمي

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن لندن اليوم تتصرف بمثابة "المحرض" الرئيسي للصراع العالمي، كما تصرفت عشية الحربين العالميتين في القرن... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T14:00+0000

2025-03-10T14:00+0000

2025-03-10T14:00+0000

بريطانيا

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_93803ea11d15b898e4b0be285c69cdc6.jpg

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسي: "كما نرى، فإن لندن اليوم، كما فعلت عشية الحربين العالميتين في القرن الماضي، تعمل كمحرِّض رئيسي للصراع العالمي، وفي الوقت ذاته، من الواضح أن البريطانيين أنفسهم يعتمدون مرة أخرى على الاختباء في جزيرتهم. لقد حان الوقت لفضحهم وإرسال إشارة واضحة إلى "ألبيون الغادر" مصطلح دبلوماسي كلاسيكي يدل على الخيانة والنفاق) ونخبها، لن تنجحوا".وجاء في البيان: "حكومة ستارمر تبذل قصارى جهدها لتعزيز قدرة نظام كييف على مواجهة الضغوط المتزايدة من واشنطن، وتقدم لندن وعودًا سخية بإرسال صواريخ وقوات وطائرات إلى أوكرانيا، بغض النظر عن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من أزمة عميقة".ووفقا لجهاز الاستخبارات الروسي، يعترف الساسة البريطانيون، من خلف الكواليس، بأن كل هذه النوايا قد تتحول إلى "ضجيج من لا شيء" لأنه لا يمكن تحقيقها من دون الحفاظ على الدعم الأمريكي.وأوضح أن السلطات البريطانية كلفت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية "المتخصصة" بتشويه سمعة الرئيس الأمريكي ترامب، وتقديمه باعتباره "شخصًا له سجل سيئ في حفظ السلام، وعرضةً للتلاعب من قبل الكرملين".وفي وقت سابق من اليوم، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه حدّد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو.وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نشره، إن "جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، في سياق أعمال مكافحة التجسس، كشف وجودا استخباريا غير معلن عنه لبريطانيا تحت غطاء سفارتها في موسكو".

https://sarabic.ae/20250310/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تحديد-هوية-جاسوسين-آخرين-يعملان-تحت-غطاء-السفارة-البريطانية-في-موسكو-1098544450.html

https://sarabic.ae/20250307/السفير-الروسي-في-لندن-بريطانيا-لن-تكون-قادرة-على-أن-تحل-محل-أمريكا-في-سياق-دعم-أوكرانيا-1098483391.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية