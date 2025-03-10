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https://sarabic.ae/20250310/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بريطانيا-هي-المحرض-الرئيسي-للصراع-العالمي-1098552957.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا هي المحرض الرئيسي للصراع العالمي
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا هي المحرض الرئيسي للصراع العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن لندن اليوم تتصرف بمثابة "المحرض" الرئيسي للصراع العالمي، كما تصرفت عشية الحربين العالميتين في القرن... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T14:00+0000
2025-03-10T14:00+0000
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وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسي: "كما نرى، فإن لندن اليوم، كما فعلت عشية الحربين العالميتين في القرن الماضي، تعمل كمحرِّض رئيسي للصراع العالمي، وفي الوقت ذاته، من الواضح أن البريطانيين أنفسهم يعتمدون مرة أخرى على الاختباء في جزيرتهم. لقد حان الوقت لفضحهم وإرسال إشارة واضحة إلى "ألبيون الغادر" مصطلح دبلوماسي كلاسيكي يدل على الخيانة والنفاق) ونخبها، لن تنجحوا".وجاء في البيان: "حكومة ستارمر تبذل قصارى جهدها لتعزيز قدرة نظام كييف على مواجهة الضغوط المتزايدة من واشنطن، وتقدم لندن وعودًا سخية بإرسال صواريخ وقوات وطائرات إلى أوكرانيا، بغض النظر عن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من أزمة عميقة".ووفقا لجهاز الاستخبارات الروسي، يعترف الساسة البريطانيون، من خلف الكواليس، بأن كل هذه النوايا قد تتحول إلى "ضجيج من لا شيء" لأنه لا يمكن تحقيقها من دون الحفاظ على الدعم الأمريكي.وأوضح أن السلطات البريطانية كلفت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية "المتخصصة" بتشويه سمعة الرئيس الأمريكي ترامب، وتقديمه باعتباره "شخصًا له سجل سيئ في حفظ السلام، وعرضةً للتلاعب من قبل الكرملين".وفي وقت سابق من اليوم، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه حدّد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو.وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نشره، إن "جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، في سياق أعمال مكافحة التجسس، كشف وجودا استخباريا غير معلن عنه لبريطانيا تحت غطاء سفارتها في موسكو".
https://sarabic.ae/20250310/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تحديد-هوية-جاسوسين-آخرين-يعملان-تحت-غطاء-السفارة-البريطانية-في-موسكو-1098544450.html
https://sarabic.ae/20250307/السفير-الروسي-في-لندن-بريطانيا-لن-تكون-قادرة-على-أن-تحل-محل-أمريكا-في-سياق-دعم-أوكرانيا-1098483391.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا هي المحرض الرئيسي للصراع العالمي

14:00 GMT 10.03.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonov
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن لندن اليوم تتصرف بمثابة "المحرض" الرئيسي للصراع العالمي، كما تصرفت عشية الحربين العالميتين في القرن الماضي.
وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسي: "كما نرى، فإن لندن اليوم، كما فعلت عشية الحربين العالميتين في القرن الماضي، تعمل كمحرِّض رئيسي للصراع العالمي، وفي الوقت ذاته، من الواضح أن البريطانيين أنفسهم يعتمدون مرة أخرى على الاختباء في جزيرتهم. لقد حان الوقت لفضحهم وإرسال إشارة واضحة إلى "ألبيون الغادر" مصطلح دبلوماسي كلاسيكي يدل على الخيانة والنفاق) ونخبها، لن تنجحوا".

وأشار البيان إلى أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، "تبذل قصارى جهدها" لتعزيز قدرة نظام كييف على مواجهة الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: "حكومة ستارمر تبذل قصارى جهدها لتعزيز قدرة نظام كييف على مواجهة الضغوط المتزايدة من واشنطن، وتقدم لندن وعودًا سخية بإرسال صواريخ وقوات وطائرات إلى أوكرانيا، بغض النظر عن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من أزمة عميقة".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
07:51 GMT
ووفقا لجهاز الاستخبارات الروسي، يعترف الساسة البريطانيون، من خلف الكواليس، بأن كل هذه النوايا قد تتحول إلى "ضجيج من لا شيء" لأنه لا يمكن تحقيقها من دون الحفاظ على الدعم الأمريكي.

وأضاف البيان أنه "في الوضع الحالي، تعتبر السلطات البريطانية أن تقويض جهود "حفظ السلام" التي تبذلها الإدارة الأمريكية الجديدة على المسار الأوكراني "أولوية ملحة".

وأوضح أن السلطات البريطانية كلفت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية "المتخصصة" بتشويه سمعة الرئيس الأمريكي ترامب، وتقديمه باعتباره "شخصًا له سجل سيئ في حفظ السلام، وعرضةً للتلاعب من قبل الكرملين".
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا
7 مارس, 20:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه حدّد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نشره، إن "جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، في سياق أعمال مكافحة التجسس، كشف وجودا استخباريا غير معلن عنه لبريطانيا تحت غطاء سفارتها في موسكو".
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