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https://sarabic.ae/20250313/إعلام-روسيا-تسقط-ورقة-زيلينسكي-التفاوضية-بخطوات-حاسمة-ومفاجئة-1098619787.html
إعلام: روسيا تسقط ورقة زيلينسكي التفاوضية بخطوات حاسمة ومفاجئة
إعلام: روسيا تسقط ورقة زيلينسكي التفاوضية بخطوات حاسمة ومفاجئة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن العمليات الناجحة للجيش الروسي في مقاطعة كورسك أفشلت خطط فلاديمير زيلينسكي في المفاوضات. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T09:07+0000
2025-03-13T09:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت وسائل الإعلام أن العمليات الناجحة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة كورسك دمرت خطط فلاديمير زيلينسكي لاستخدام ورقة كورسك كأداة مساومة في المفاوضات.وكتبت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أنه "في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات في جدة (الوفدان الأمريكي والأوكراني)، انهار الدفاع الأوكراني في الجزء المحتل من روسيا، غرب كورسك، حرفيًا". وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة، أن القوات الروسية تمكنت في غضون أيام قليلة من تحرير مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي.بدوره، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك، أن القوات حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك الحدودية خلال الهجوم. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية هناك أكثر من 67 ألف شخص، وتم أسر 430 مسلحًا.وأكد غيراسيموف أن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك معزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي. وعبر عسكريون روس من مقاطعة كورسك الحدودية في اتجاهات معينة ودخلوا مقاطعة سومي.بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريبرفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-الجيش-أبلغ-بوتين-ببدء-المرحلة-النهائية-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-الأوكرانية--1098615742.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الأخبار

إعلام: روسيا تسقط ورقة زيلينسكي التفاوضية بخطوات حاسمة ومفاجئة

09:07 GMT 13.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن العمليات الناجحة للجيش الروسي في مقاطعة كورسك أفشلت خطط فلاديمير زيلينسكي في المفاوضات.
وذكرت وسائل الإعلام أن العمليات الناجحة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة كورسك دمرت خطط فلاديمير زيلينسكي لاستخدام ورقة كورسك كأداة مساومة في المفاوضات.
وكتبت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أنه "في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات في جدة (الوفدان الأمريكي والأوكراني)، انهار الدفاع الأوكراني في الجزء المحتل من روسيا، غرب كورسك، حرفيًا". وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة، أن القوات الروسية تمكنت في غضون أيام قليلة من تحرير مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي.
وفي الوقت نفسه، أشار المقال إلى أنه "قبل بضعة أسابيع فقط، وصف زيلينسكي هذه المنطقة بأنها ورقة رابحة مهمة فيما يتعلق بالاتفاق المحتمل مع روسيا".
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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بدوره، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك، أن القوات حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك الحدودية خلال الهجوم. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية هناك أكثر من 67 ألف شخص، وتم أسر 430 مسلحًا.
وأكد غيراسيموف أن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك معزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي. وعبر عسكريون روس من مقاطعة كورسك الحدودية في اتجاهات معينة ودخلوا مقاطعة سومي.
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