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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250312/رفع-العلم-الروسي-فوق-مركز-مدينة-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098599114.html
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد أحد قادة الكتائب التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم رفع العلم الروسي في الساحة المركزية لمدينة سودجا في مقاطعة كورسك. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T09:35+0000
2025-03-12T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقال قائد كتيبة المظلات التابعة للواء الهجومي الجوي الحادي عشر المنفصل، التابع لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، إنه "تم رفع أعلام روسيا الاتحادية وفروع القوات المسلحة التي تشارك في هذه العملية فوق مبنى إدارة مدينة سودجا".وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/آب من العام الماضي، غزت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية مقاطعة كورسك بهدف الاستيلاء على الأراضي الروسية. وكانت أكبر بلدة تمكنوا من السيطرة عليها هي سودجا. ولذلك، تم استخدام المدينة كمركز لوجستي رئيسي تزود من خلاله كييف وحداتها في جميع القرى والبلدات المجاورة.وأوقفت القوات الروسية تقدم العدو وبدأت بدفعه خارج المنطقة بشكل منهجي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، شنوا هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أيام قليلة حرروا العديد من البلدات، بما في ذلك ستارايا سوروتشينا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا وغيرها.وفي المجمل، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعارك في مقاطعة كورسك الحدودية أكثر من 66 ألف جندي، ونحو 400 دبابة، وآلاف الوحدات من المعدات الأخرى.روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحةالقوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو

09:35 GMT 12.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد أحد قادة الكتائب التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم رفع العلم الروسي في الساحة المركزية لمدينة سودجا في مقاطعة كورسك.
وقال قائد كتيبة المظلات التابعة للواء الهجومي الجوي الحادي عشر المنفصل، التابع لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، إنه "تم رفع أعلام روسيا الاتحادية وفروع القوات المسلحة التي تشارك في هذه العملية فوق مبنى إدارة مدينة سودجا".
وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/آب من العام الماضي، غزت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية مقاطعة كورسك بهدف الاستيلاء على الأراضي الروسية. وكانت أكبر بلدة تمكنوا من السيطرة عليها هي سودجا. ولذلك، تم استخدام المدينة كمركز لوجستي رئيسي تزود من خلاله كييف وحداتها في جميع القرى والبلدات المجاورة.
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
08:06 GMT
وأوقفت القوات الروسية تقدم العدو وبدأت بدفعه خارج المنطقة بشكل منهجي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، شنوا هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أيام قليلة حرروا العديد من البلدات، بما في ذلك ستارايا سوروتشينا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا وغيرها.
وفي المجمل، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعارك في مقاطعة كورسك الحدودية أكثر من 66 ألف جندي، ونحو 400 دبابة، وآلاف الوحدات من المعدات الأخرى.
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
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