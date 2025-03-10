مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250310/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-مركز-تسوق-في-كورسك-1098566015.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك
مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة ألكسندر خينشتاين، بأن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 9 آخرون في غارة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز "دوبرينيا" للتسوق في قرية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T19:34+0000
2025-03-10T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102874/14/1028741417_0:52:3015:1748_1920x0_80_0_0_19a214a068a1a01d17740997b85b7bd5.jpg
وكتب في قناته عبر تطبيق "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، مساء اليوم (الإثنين)، مركز دوبرينيا للتسوق في قرية بيلايا بمنطقة بيلوفسكي. حدث هذا عندما جاء الناس للتسوق بعد العمل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدات كوسيتسا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، في مقاطعة كورسك.وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، غيفو، زاولشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنيازي الأول، كوسيتسا، كوريلوفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، أوليشنيا، بوشكارنوي، سودزا ، تشيركاسكوي بوريشنوي، تشيركاسكايا كونوبيلكا ويوجني، كما تم صد 3 هجمات مضادة".
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-1098548267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102874/14/1028741417_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_2af31e08e63ab5cf4b8b408814fa1ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك

19:34 GMT 10.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة ألكسندر خينشتاين، بأن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 9 آخرون في غارة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز "دوبرينيا" للتسوق في قرية بيلايا في مقاطعة كورسك.
وكتب في قناته عبر تطبيق "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، مساء اليوم (الإثنين)، مركز دوبرينيا للتسوق في قرية بيلايا بمنطقة بيلوفسكي. حدث هذا عندما جاء الناس للتسوق بعد العمل".

وتابع: "وفقا للبيانات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 9 آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة. ومن بين الجرحى أربعة فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً".

تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
11:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدات كوسيتسا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، في مقاطعة كورسك.
وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، غيفو، زاولشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنيازي الأول، كوسيتسا، كوريلوفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، أوليشنيا، بوشكارنوي، سودزا ، تشيركاسكوي بوريشنوي، تشيركاسكايا كونوبيلكا ويوجني، كما تم صد 3 هجمات مضادة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала