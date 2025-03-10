https://sarabic.ae/20250310/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-مركز-تسوق-في-كورسك-1098566015.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك
مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة ألكسندر خينشتاين، بأن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 9 آخرون في غارة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز "دوبرينيا" للتسوق في قرية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T19:34+0000
2025-03-10T19:34+0000
2025-03-10T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102874/14/1028741417_0:52:3015:1748_1920x0_80_0_0_19a214a068a1a01d17740997b85b7bd5.jpg
وكتب في قناته عبر تطبيق "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، مساء اليوم (الإثنين)، مركز دوبرينيا للتسوق في قرية بيلايا بمنطقة بيلوفسكي. حدث هذا عندما جاء الناس للتسوق بعد العمل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدات كوسيتسا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، في مقاطعة كورسك.وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، غيفو، زاولشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنيازي الأول، كوسيتسا، كوريلوفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، أوليشنيا، بوشكارنوي، سودزا ، تشيركاسكوي بوريشنوي، تشيركاسكايا كونوبيلكا ويوجني، كما تم صد 3 هجمات مضادة".
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-1098548267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102874/14/1028741417_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_2af31e08e63ab5cf4b8b408814fa1ba6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة ألكسندر خينشتاين، بأن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 9 آخرون في غارة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز "دوبرينيا" للتسوق في قرية بيلايا في مقاطعة كورسك.
وكتب في قناته عبر تطبيق "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، مساء اليوم (الإثنين)، مركز دوبرينيا للتسوق في قرية بيلايا بمنطقة بيلوفسكي. حدث هذا عندما جاء الناس للتسوق بعد العمل".
وتابع: "وفقا للبيانات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 9 آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة. ومن بين الجرحى أربعة فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدات كوسيتسا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي
، في مقاطعة كورسك.
وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، غيفو، زاولشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنيازي الأول، كوسيتسا، كوريلوفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، أوليشنيا، بوشكارنوي، سودزا ، تشيركاسكوي بوريشنوي، تشيركاسكايا كونوبيلكا ويوجني، كما تم صد 3 هجمات مضادة".