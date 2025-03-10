https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-1098548267.html
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدات كوسيتسا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، في مقاطعة كورسك. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T11:13+0000
2025-03-10T11:13+0000
2025-03-10T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، غيفو، زاولشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنيازي الأول، كوسيتسا، كوريلوفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، أوليشنيا، بوشكارنوي، سودزا ، تشيركاسكوي بوريشنوي، تشيركاسكايا كونوبيلكا ويوجني، كما تم صد 3 هجمات مضادة".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 340 عسكريًا، ودمرت دبابتين، و7 مركبات قتالية للمشاة، و5 ناقلات جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع، و8 مدافع ميدانية، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "أن / تي بي كيو-50"، بالإضافة إلى 6 مراكز قيادة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم اثنان من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق خلال الليلالقوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
11:13 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 11:28 GMT 10.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدات كوسيتسا، ومالايا لوكنيا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، في مقاطعة كورسك.
وتابع البيان: "استهدفت القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، غيفو، زاولشينكا، كازاتشيا لوكنيا، كنيازي الأول، كوسيتسا، كوريلوفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، أوليشنيا، بوشكارنوي، سودزا ، تشيركاسكوي بوريشنوي، تشيركاسكايا كونوبيلكا ويوجني، كما تم صد 3 هجمات مضادة".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 340 عسكريًا، ودمرت دبابتين، و7 مركبات قتالية للمشاة، و5 ناقلات جند مدرعة، و10 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع، و8 مدافع ميدانية، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "أن / تي بي كيو-50"، بالإضافة إلى 6 مراكز قيادة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم اثنان من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.