https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية خلال معركة جوية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية خلال معركة جوية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لأهداف جوية، أبرزها طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 29"، تابعة لقوات كييف. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T09:27+0000
2025-03-10T09:27+0000
2025-03-10T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية، بالإضافة إلى خمس قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وسبعة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع، إضافة لـ50 طائرة مسيرة".وجاء في البيان: "عززت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، كوندراشوفكا، وزاغورويكوفكا، وموراناتشينوفكا، وغروخوفاتكا، وبودفيسوكوي، في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونوفونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون".فيما عززت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة، واستهدفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات غريغوروفكا وكونستانتينوفكا وشيربينوفكا ودرونوفكا ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشمال" استهدف القوات الأوكرانية على محور خاركوف.وجاء في البيان: "على محور خاركوف، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".كما أردف البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 120 عسكريا في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات فيودوروفكا وبوغاتير وفيسيولويه ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".واختتم البيان: "دك الطيران العملياتي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، المنشآت العسكرية، والبنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة ومعدات التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية خلال معركة جوية
09:27 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 10.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لأهداف جوية، أبرزها طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 29"، تابعة لقوات كييف.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية، بالإضافة إلى خمس قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وسبعة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع، إضافة لـ50 طائرة مسيرة".
وجاء في البيان: "عززت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، كوندراشوفكا، وزاغورويكوفكا، وموراناتشينوفكا، وغروخوفاتكا، وبودفيسوكوي، في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر العدو قرابة 210 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، و5 سيارات، ومدفعي ميدان من صناعة دول غربية، وتدمير محطة حرب إلكترونية أمريكية الصنع.
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونوفونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون".
بلغت خسائر العدو نحو 65 عسكريًا و5 سيارات، وغير ذلك من المعدات.
فيما عززت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة، واستهدفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات غريغوروفكا وكونستانتينوفكا وشيربينوفكا ودرونوفكا ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال يوم واحد، 270 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين و6 سيارات، و6 مدافع و3 مستودعات ذخيرة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشمال" استهدف القوات الأوكرانية على محور خاركوف.
وجاء في البيان: "على محور خاركوف، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 عسكريًا وثلاث سيارات.
كما أردف البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 120 عسكريا في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات فيودوروفكا وبوغاتير وفيسيولويه ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريًا ودبابة وثلاث سيارات عسكرية.
واختتم البيان: "دك الطيران العملياتي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، المنشآت العسكرية، والبنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة ومعدات التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".