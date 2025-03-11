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القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في مقاطعة كورسك الروسية. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T08:59+0000
2025-03-11T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في إحاطتها اليومية حول العمليات في مقاطعة كورسك: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغوييفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، ولوكنيا، وميلوفوي، وأوليشنيا، وسودجا، وتشاركاسكايا وكونوبيلكا وتشيركاسي بوريشنوي".وأصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية أفراد ومعدات العدو في مناطق بونداريفكا، وغورنال، وغوييفو، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكولماكوف، وكوريلوفكا، وماخنوفكا، ومارتينوفكا، وميلوفوي، وميرني، وميخائيلوفكا، وأوليشنيا، روبانشينا، وسودجا، وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريتشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.كما أبلغ البيان عن استسلام اثني عشر جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تدمر-337-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-اليوم-الماضي-1098569536.html
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك

08:59 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 09:52 GMT 11.03.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الوزارة في إحاطتها اليومية حول العمليات في مقاطعة كورسك: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".
كما حررت القوات الروسية أكثر من 100 كيلومتر مربع من أراضي مقاطعة كورسك.
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغوييفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، ولوكنيا، وميلوفوي، وأوليشنيا، وسودجا، وتشاركاسكايا وكونوبيلكا وتشيركاسي بوريشنوي".
منظومة صواريخ تونغوسكا المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 337 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي
06:21 GMT
وأصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية أفراد ومعدات العدو في مناطق بونداريفكا، وغورنال، وغوييفو، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكولماكوف، وكوريلوفكا، وماخنوفكا، ومارتينوفكا، وميلوفوي، وميرني، وميخائيلوفكا، وأوليشنيا، روبانشينا، وسودجا، وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريتشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 عسكريًا ودبابتين، وأربع مركبات قتال للمشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، ومدفع "بالادين" أمريكي الصنع، ومنظومة "بوك إم" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 11 مركز تحكم للطائرات المسيرة، ومستودعين للذخيرة.

كما أبلغ البيان عن استسلام اثني عشر جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية خلال معركة جوية
أمس, 09:27 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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