https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في مقاطعة كورسك الروسية. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T08:59+0000
2025-03-11T08:59+0000
2025-03-11T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في إحاطتها اليومية حول العمليات في مقاطعة كورسك: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغوييفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، ولوكنيا، وميلوفوي، وأوليشنيا، وسودجا، وتشاركاسكايا وكونوبيلكا وتشيركاسي بوريشنوي".وأصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية أفراد ومعدات العدو في مناطق بونداريفكا، وغورنال، وغوييفو، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكولماكوف، وكوريلوفكا، وماخنوفكا، ومارتينوفكا، وميلوفوي، وميرني، وميخائيلوفكا، وأوليشنيا، روبانشينا، وسودجا، وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريتشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.كما أبلغ البيان عن استسلام اثني عشر جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
08:59 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 09:52 GMT 11.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتحرير 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الوزارة في إحاطتها اليومية حول العمليات في مقاطعة كورسك: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".
كما حررت القوات الروسية أكثر من 100 كيلومتر مربع من أراضي مقاطعة كورسك.
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغوييفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، ولوكنيا، وميلوفوي، وأوليشنيا، وسودجا، وتشاركاسكايا وكونوبيلكا وتشيركاسي بوريشنوي".
وأصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية أفراد ومعدات العدو في مناطق بونداريفكا، وغورنال، وغوييفو، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكولماكوف، وكوريلوفكا، وماخنوفكا، ومارتينوفكا، وميلوفوي، وميرني، وميخائيلوفكا، وأوليشنيا، روبانشينا، وسودجا، وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريتشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 عسكريًا ودبابتين، وأربع مركبات قتال للمشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، ومدفع "بالادين" أمريكي الصنع، ومنظومة "بوك إم" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 11 مركز تحكم للطائرات المسيرة، ومستودعين للذخيرة.
كما أبلغ البيان عن استسلام اثني عشر جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.