https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تدمر-337-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-اليوم-الماضي-1098569536.html

القوات الروسية تدمر 337 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي

القوات الروسية تدمر 337 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T06:21+0000

2025-03-11T06:21+0000

2025-03-11T06:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"

https://sarabic.ae/20250311/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الاستقبال-والإقلاع-في-أحد-مطارات-موسكو-ضمانا-لسلامة-النقل-الجوي-1098568794.html

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روسيا, رصد عسكري