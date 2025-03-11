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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تدمر-337-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-اليوم-الماضي-1098569536.html
القوات الروسية تدمر 337 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي
القوات الروسية تدمر 337 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T06:21+0000
2025-03-11T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"
https://sarabic.ae/20250311/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الاستقبال-والإقلاع-في-أحد-مطارات-موسكو-ضمانا-لسلامة-النقل-الجوي-1098568794.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر 337 طائرة أوكرانية مسيرة خلال اليوم الماضي

06:21 GMT 11.03.2025
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "تونغوسكا" المضادة للطائرات
منظومة صواريخ تونغوسكا المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Kirill Braga
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 337 طائرة مسيّرة أوكرانية".

واضافت: "(تم إسقاط)91 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، و126 أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك، و38 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و25 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و22 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و10 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وثمان أخرى فوق أراضي مقاطعة أوريول، وست طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وثلاث أخرى فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
مطار شيريميتييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"
05:14 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"
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