https://sarabic.ae/20250311/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الاستقبال-والإقلاع-في-أحد-مطارات-موسكو-ضمانا-لسلامة-النقل-الجوي-1098568794.html
فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"
فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، صباح اليوم الثلاثاء ، فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T05:14+0000
2025-03-11T05:14+0000
2025-03-11T05:14+0000
رصد عسكري
روسيا
موسكو
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موسكو- سبوتنيك. وكتب كورينياكو، على تطبيق "تلغرام": "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم الساعة 4:40 بتوقيت موسكو فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار"شيريميتيفو" بموسكو".وكتب سوبيانين عبر حسابه على "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 69 طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه موسكو".وأشار سوبيانين، إلى أن الأجهزة ذات الصلة تعمل في المواقع التي أسقطت فيها المسيرات.القوات الروسية تحبط محاولة هروب واسعة لوحدات الجيش الأوكراني من مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
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رصد عسكري, روسيا, موسكو
فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في أحد مطارات موسكو "ضمانا لسلامة النقل الجوي"
أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، صباح اليوم الثلاثاء ، فرض قيود مؤقتة على حركة الاستقبال والإقلاع في مطار "شيريميتيفو" بموسكو ضمانا لسلامة النقل الجوي.
موسكو- سبوتنيك. وكتب كورينياكو، على تطبيق "تلغرام": "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم الساعة 4:40 بتوقيت موسكو فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار"شيريميتيفو" بموسكو".
في سياق متصل، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت حتى الآن 69 طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه موسكو.
وكتب سوبيانين عبر حسابه على "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 69 طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه موسكو".
وأشار سوبيانين، إلى أن الأجهزة ذات الصلة تعمل في المواقع التي أسقطت فيها المسيرات.