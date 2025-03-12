https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html

الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو

الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

قام الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، باختراق الصفوف الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية بعملية نوعية عبر خط أنابيب غاز، حيث قاموا بحفر خندق بطول 500 متر، ووصلوا إلى... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T08:06+0000

2025-03-12T08:06+0000

2025-03-12T08:09+0000

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وقال أحد جنود الفوج الآلي 30، التابع للفرقة 72 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن "الخندق يبلغ طوله 500 متر، ويوجد أنبوب يبلغ طوله نحو 15 كيلومترًا". وتظهر اللقطات ممرات تحت الأرض يصل ارتفاعها تقريبا إلى طول الإنسان.وأوضح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، أن طول الخندق إلى خط الأنابيب يبلغ نحو نصف كيلومتر. وللوصول إلى خط الأنابيب تحت الأرض، حفر الجنود نفقًا وصنعوا عدة أنفاق، وعلى طول الطريق قاموا بتجهيز التحصينات وغرف الخدمات هناك.ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، فإن الجنود "حفروا أنفاقًا، وأطلقوا الغاز من الأنابيب. ثم حملوا المؤن والماء والإمدادات سيرًا على الأقدام للوصول إلى خلف خطوط العدو وتهيئة الظروف لفرار القوات المسلحة الأوكرانية. وظهروا عند محطة توزيع الغاز (قياس الغاز) في سودجا، حيث بدأت المعركة بالفعل".وقال فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن لواء الاستطلاع والهجوم "المحاربون القدامى" ولواء الهجوم "الشرق" التابعين لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً، واللواء الآلي 72، فضلاً عن مجموعة "آيدا" من القوات الخاصة "أخمات"، نفذوا مناورة جانبية ضد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا في مقاطعة كورسك، باستخدام خط أنابيب غاز وإنشاء ممر تحت الأرض خلف خطوط العدو.ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا، وتكبد العدو خسائر، وتراجع بشكل فوضوي في اتجاه زاوليشينكا إلى نقطة تفتيش السيارات الدولية "سودجا". ومن أجل نجاح العملية وتعزيز نتائج الاختراق، يتم إدخال وحدات وأقسام روسية جديدة إلى المعركة، معززة بالمركبات المدرعة.وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الروسية، خرج أكثر من 800 متطوع وجندي، مستخدمين طرق تقدم سرية، إلى السطح وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تتوقع هجوما من هذا الاتجاه.روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحةالقوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html

https://sarabic.ae/20250310/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-مركز-تسوق-في-كورسك-1098566015.html

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