الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، باختراق الصفوف الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية بعملية نوعية عبر خط أنابيب غاز، حيث قاموا بحفر خندق بطول 500 متر، ووصلوا إلى... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T08:06+0000
2025-03-12T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وقال أحد جنود الفوج الآلي 30، التابع للفرقة 72 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن "الخندق يبلغ طوله 500 متر، ويوجد أنبوب يبلغ طوله نحو 15 كيلومترًا". وتظهر اللقطات ممرات تحت الأرض يصل ارتفاعها تقريبا إلى طول الإنسان.وأوضح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، أن طول الخندق إلى خط الأنابيب يبلغ نحو نصف كيلومتر. وللوصول إلى خط الأنابيب تحت الأرض، حفر الجنود نفقًا وصنعوا عدة أنفاق، وعلى طول الطريق قاموا بتجهيز التحصينات وغرف الخدمات هناك.ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، فإن الجنود "حفروا أنفاقًا، وأطلقوا الغاز من الأنابيب. ثم حملوا المؤن والماء والإمدادات سيرًا على الأقدام للوصول إلى خلف خطوط العدو وتهيئة الظروف لفرار القوات المسلحة الأوكرانية. وظهروا عند محطة توزيع الغاز (قياس الغاز) في سودجا، حيث بدأت المعركة بالفعل".وقال فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن لواء الاستطلاع والهجوم "المحاربون القدامى" ولواء الهجوم "الشرق" التابعين لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً، واللواء الآلي 72، فضلاً عن مجموعة "آيدا" من القوات الخاصة "أخمات"، نفذوا مناورة جانبية ضد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا في مقاطعة كورسك، باستخدام خط أنابيب غاز وإنشاء ممر تحت الأرض خلف خطوط العدو.ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا، وتكبد العدو خسائر، وتراجع بشكل فوضوي في اتجاه زاوليشينكا إلى نقطة تفتيش السيارات الدولية "سودجا". ومن أجل نجاح العملية وتعزيز نتائج الاختراق، يتم إدخال وحدات وأقسام روسية جديدة إلى المعركة، معززة بالمركبات المدرعة.وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الروسية، خرج أكثر من 800 متطوع وجندي، مستخدمين طرق تقدم سرية، إلى السطح وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تتوقع هجوما من هذا الاتجاه.روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحةالقوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
https://sarabic.ae/20250310/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-مركز-تسوق-في-كورسك-1098566015.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو

08:06 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 08:09 GMT 12.03.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قام الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، باختراق الصفوف الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية بعملية نوعية عبر خط أنابيب غاز، حيث قاموا بحفر خندق بطول 500 متر، ووصلوا إلى الأنبوب المؤدي إلى محطة قياس الغاز في مدينة سودجا.
وقال أحد جنود الفوج الآلي 30، التابع للفرقة 72 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن "الخندق يبلغ طوله 500 متر، ويوجد أنبوب يبلغ طوله نحو 15 كيلومترًا". وتظهر اللقطات ممرات تحت الأرض يصل ارتفاعها تقريبا إلى طول الإنسان.
وأوضح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، أن طول الخندق إلى خط الأنابيب يبلغ نحو نصف كيلومتر. وللوصول إلى خط الأنابيب تحت الأرض، حفر الجنود نفقًا وصنعوا عدة أنفاق، وعلى طول الطريق قاموا بتجهيز التحصينات وغرف الخدمات هناك.
ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، فإن الجنود "حفروا أنفاقًا، وأطلقوا الغاز من الأنابيب. ثم حملوا المؤن والماء والإمدادات سيرًا على الأقدام للوصول إلى خلف خطوط العدو وتهيئة الظروف لفرار القوات المسلحة الأوكرانية. وظهروا عند محطة توزيع الغاز (قياس الغاز) في سودجا، حيث بدأت المعركة بالفعل".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
أمس, 08:59 GMT
وبحسب أحد الجنود، كان لا بد من عبور بعض أجزاء الأنبوب بواسطة خزانات الأوكسجين "أي أنها كانت عملية معقدة للغاية".
وقال فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن لواء الاستطلاع والهجوم "المحاربون القدامى" ولواء الهجوم "الشرق" التابعين لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً، واللواء الآلي 72، فضلاً عن مجموعة "آيدا" من القوات الخاصة "أخمات"، نفذوا مناورة جانبية ضد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا في مقاطعة كورسك، باستخدام خط أنابيب غاز وإنشاء ممر تحت الأرض خلف خطوط العدو.
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على مركز تسوق في كورسك
10 مارس, 19:34 GMT
ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا، وتكبد العدو خسائر، وتراجع بشكل فوضوي في اتجاه زاوليشينكا إلى نقطة تفتيش السيارات الدولية "سودجا". ومن أجل نجاح العملية وتعزيز نتائج الاختراق، يتم إدخال وحدات وأقسام روسية جديدة إلى المعركة، معززة بالمركبات المدرعة.
وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الروسية، خرج أكثر من 800 متطوع وجندي، مستخدمين طرق تقدم سرية، إلى السطح وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تتوقع هجوما من هذا الاتجاه.
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
القوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала