https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، باختراق الصفوف الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية بعملية نوعية عبر خط أنابيب غاز، حيث قاموا بحفر خندق بطول 500 متر، ووصلوا إلى... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T08:06+0000
2025-03-12T08:06+0000
2025-03-12T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وقال أحد جنود الفوج الآلي 30، التابع للفرقة 72 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن "الخندق يبلغ طوله 500 متر، ويوجد أنبوب يبلغ طوله نحو 15 كيلومترًا". وتظهر اللقطات ممرات تحت الأرض يصل ارتفاعها تقريبا إلى طول الإنسان.وأوضح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، أن طول الخندق إلى خط الأنابيب يبلغ نحو نصف كيلومتر. وللوصول إلى خط الأنابيب تحت الأرض، حفر الجنود نفقًا وصنعوا عدة أنفاق، وعلى طول الطريق قاموا بتجهيز التحصينات وغرف الخدمات هناك.ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، فإن الجنود "حفروا أنفاقًا، وأطلقوا الغاز من الأنابيب. ثم حملوا المؤن والماء والإمدادات سيرًا على الأقدام للوصول إلى خلف خطوط العدو وتهيئة الظروف لفرار القوات المسلحة الأوكرانية. وظهروا عند محطة توزيع الغاز (قياس الغاز) في سودجا، حيث بدأت المعركة بالفعل".وقال فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن لواء الاستطلاع والهجوم "المحاربون القدامى" ولواء الهجوم "الشرق" التابعين لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً، واللواء الآلي 72، فضلاً عن مجموعة "آيدا" من القوات الخاصة "أخمات"، نفذوا مناورة جانبية ضد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا في مقاطعة كورسك، باستخدام خط أنابيب غاز وإنشاء ممر تحت الأرض خلف خطوط العدو.ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا، وتكبد العدو خسائر، وتراجع بشكل فوضوي في اتجاه زاوليشينكا إلى نقطة تفتيش السيارات الدولية "سودجا". ومن أجل نجاح العملية وتعزيز نتائج الاختراق، يتم إدخال وحدات وأقسام روسية جديدة إلى المعركة، معززة بالمركبات المدرعة.وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الروسية، خرج أكثر من 800 متطوع وجندي، مستخدمين طرق تقدم سرية، إلى السطح وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تتوقع هجوما من هذا الاتجاه.روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحةالقوات الروسية تحرر 3 بلدات في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
https://sarabic.ae/20250310/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-مركز-تسوق-في-كورسك-1098566015.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
08:06 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 08:09 GMT 12.03.2025)
قام الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، باختراق الصفوف الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية بعملية نوعية عبر خط أنابيب غاز، حيث قاموا بحفر خندق بطول 500 متر، ووصلوا إلى الأنبوب المؤدي إلى محطة قياس الغاز في مدينة سودجا.
وقال أحد جنود الفوج الآلي 30، التابع للفرقة 72 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن "الخندق يبلغ طوله 500 متر، ويوجد أنبوب يبلغ طوله نحو 15 كيلومترًا". وتظهر اللقطات ممرات تحت الأرض يصل ارتفاعها تقريبا إلى طول الإنسان.
وأوضح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، أن طول الخندق إلى خط الأنابيب يبلغ نحو نصف كيلومتر. وللوصول إلى خط الأنابيب تحت الأرض، حفر الجنود نفقًا وصنعوا عدة أنفاق، وعلى طول الطريق قاموا بتجهيز التحصينات وغرف الخدمات هناك.
ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، فإن الجنود "حفروا أنفاقًا، وأطلقوا الغاز من الأنابيب. ثم حملوا المؤن والماء والإمدادات سيرًا على الأقدام للوصول إلى خلف خطوط العدو وتهيئة الظروف لفرار القوات المسلحة الأوكرانية. وظهروا عند محطة توزيع الغاز (قياس الغاز) في سودجا، حيث بدأت المعركة بالفعل".
وبحسب أحد الجنود، كان لا بد من عبور بعض أجزاء الأنبوب بواسطة خزانات الأوكسجين "أي أنها كانت عملية معقدة للغاية".
وقال فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن لواء الاستطلاع والهجوم "المحاربون القدامى" ولواء الهجوم "الشرق" التابعين لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً، واللواء الآلي 72، فضلاً عن مجموعة "آيدا" من القوات الخاصة "أخمات"، نفذوا مناورة جانبية ضد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا في مقاطعة كورسك،
باستخدام خط أنابيب غاز وإنشاء ممر تحت الأرض خلف خطوط العدو.
ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا، وتكبد العدو خسائر،
وتراجع بشكل فوضوي في اتجاه زاوليشينكا إلى نقطة تفتيش السيارات الدولية "سودجا". ومن أجل نجاح العملية وتعزيز نتائج الاختراق، يتم إدخال وحدات وأقسام روسية جديدة إلى المعركة، معززة بالمركبات المدرعة.
وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الروسية،
خرج أكثر من 800 متطوع وجندي، مستخدمين طرق تقدم سرية، إلى السطح وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تتوقع هجوما من هذا الاتجاه.