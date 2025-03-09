https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ليبيديفكا-ونوفينكوي-في-مقاطعتي-كورسك-وسومي-1098522357.html

القوات الروسية تحرر بلدتي ليبيديفكا ونوفينكوي في مقاطعتي كورسك وسومي

القوات الروسية تحرر بلدتي ليبيديفكا ونوفينكوي في مقاطعتي كورسك وسومي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ليبيديفكا في مقاطعة كورسك الحدودية، بالإضافة إلى تحرير بلدة نوفينكوي في مقاطعة... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T09:10+0000

2025-03-09T09:10+0000

2025-03-09T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيانها: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال، قرية ليبيديفكا في مقاطعة كورسك، وبلدة نوفينكوي في مقاطعة سومي".وأضاف البيان: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، وبوغدانوفكا وغونشاروفكا وغوييفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وفتوروي كنياجي، وكوسيتسا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، سودجا، تشيركاسي كونوبيلكا، تشيركاسي بوريتشنوي ويوجني، حيث تم صد هجومين مضادين".كما أشار البيان إلى استسلام ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 65930 جنديًا، و387 دبابة، و300 مركبة قتال مشاة، و264 ناقلة جند مدرعة، و2163 مركبة قتالية مدرعة، و 2370 سيارة، و528 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس"، و7 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و119 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، وتسعة رادارات للدفاع الجوي، و53 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 21 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ومركبة كانسة للألغام، من طراز "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان.ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل

https://sarabic.ae/20250309/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-88-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-في-عدة-مناطق-1098516990.html

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روسيا, رصد عسكري