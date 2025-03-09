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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ليبيديفكا-ونوفينكوي-في-مقاطعتي-كورسك-وسومي-1098522357.html
القوات الروسية تحرر بلدتي ليبيديفكا ونوفينكوي في مقاطعتي كورسك وسومي
القوات الروسية تحرر بلدتي ليبيديفكا ونوفينكوي في مقاطعتي كورسك وسومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ليبيديفكا في مقاطعة كورسك الحدودية، بالإضافة إلى تحرير بلدة نوفينكوي في مقاطعة... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T09:10+0000
2025-03-09T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال، قرية ليبيديفكا في مقاطعة كورسك، وبلدة نوفينكوي في مقاطعة سومي".وأضاف البيان: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، وبوغدانوفكا وغونشاروفكا وغوييفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وفتوروي كنياجي، وكوسيتسا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، سودجا، تشيركاسي كونوبيلكا، تشيركاسي بوريتشنوي ويوجني، حيث تم صد هجومين مضادين".كما أشار البيان إلى استسلام ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 65930 جنديًا، و387 دبابة، و300 مركبة قتال مشاة، و264 ناقلة جند مدرعة، و2163 مركبة قتالية مدرعة، و 2370 سيارة، و528 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس"، و7 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و119 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، وتسعة رادارات للدفاع الجوي، و53 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 21 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ومركبة كانسة للألغام، من طراز "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان.ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
https://sarabic.ae/20250309/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-88-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-في-عدة-مناطق-1098516990.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي ليبيديفكا ونوفينكوي في مقاطعتي كورسك وسومي

09:10 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 09.03.2025)
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورطاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Alexander Galperin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ليبيديفكا في مقاطعة كورسك الحدودية، بالإضافة إلى تحرير بلدة نوفينكوي في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيانها: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال، قرية ليبيديفكا في مقاطعة كورسك، وبلدة نوفينكوي في مقاطعة سومي".
وأضاف البيان: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، وبوغدانوفكا وغونشاروفكا وغوييفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وفتوروي كنياجي، وكوسيتسا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، سودجا، تشيركاسي كونوبيلكا، تشيركاسي بوريتشنوي ويوجني، حيث تم صد هجومين مضادين".
خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، وخمس ناقلات جند مدرعة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و29 سيارة، وستة مدافع ميدانية، ومدفع هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار "رادا" إسرائيلية الصنع، ومركبة إصلاح هندسية، بالإضافة إلى 11 مركز تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة.
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كما أشار البيان إلى استسلام ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.

كما استهدفت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش والمدفعية، أفراد ومعدات العدو، في مناطق بونداريفكا وبيرفي كنياجي، وكوباتكين، وكوريلوفكا وليبيدفكا ومارتينوفكا وميرني، وكذلك باسوفكا وبيلوفودي وجورافكا وميروبولي ونوفينكو وأوبودي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.

وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 65930 جنديًا، و387 دبابة، و300 مركبة قتال مشاة، و264 ناقلة جند مدرعة، و2163 مركبة قتالية مدرعة، و 2370 سيارة، و528 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس"، و7 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق من صنع الولايات المتحدة، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و119 محطة حرب إلكترونية، و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، وتسعة رادارات للدفاع الجوي، و53 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 21 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ومركبة كانسة للألغام، من طراز "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان.
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