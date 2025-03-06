https://sarabic.ae/20250306/القوات-الروسية-تحيد-170-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1098434325.html

القوات الروسية تحيد 170 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الروسية تحيد 170 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، إضافة إلى تدمير... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T11:11+0000

2025-03-06T11:11+0000

2025-03-06T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 170 عسكريا، دبابة، مركبة مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات و 5 مدافع ميدانية، وهاون، ومركبة هندسية لإزالة الحواجز و4 نقاط تحكم للطائرات المسيرة" .وأضاف البيان، أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة فرق مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غونتشاروفكا، وغورنال، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وروبانشينا، وستاريا سوروتشينا، وسودجا.وذكر البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بونداريفكا، وفيكتوروفكا، وغويفو، وديمتريوكوف، وزازوليفكا، وزاموستي، وكولماكوف، وكوسيتسا، ولوكنيا، وميلوفي، وميرني، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني، وكذلك باسوفكا وبلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 65230 عسكرياً، و385 دبابة، و296 مركبة مشاة قتالية، و256 ناقلة جند مدرعة، و2133 مركبة قتالية مصفحة، و2315 سيارة، و515 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و118 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و53 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 21 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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https://sarabic.ae/20250305/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك--1098407837.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري