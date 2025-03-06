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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/القوات-الروسية-تحيد-170-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1098434325.html
القوات الروسية تحيد 170 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الروسية تحيد 170 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، إضافة إلى تدمير... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T11:11+0000
2025-03-06T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080680214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa8373f025c0e4453bf31939fc9ff52d.jpg
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 170 عسكريا، دبابة، مركبة مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات و 5 مدافع ميدانية، وهاون، ومركبة هندسية لإزالة الحواجز و4 نقاط تحكم للطائرات المسيرة" .وأضاف البيان، أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة فرق مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غونتشاروفكا، وغورنال، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وروبانشينا، وستاريا سوروتشينا، وسودجا.وذكر البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بونداريفكا، وفيكتوروفكا، وغويفو، وديمتريوكوف، وزازوليفكا، وزاموستي، وكولماكوف، وكوسيتسا، ولوكنيا، وميلوفي، وميرني، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني، وكذلك باسوفكا وبلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 65230 عسكرياً، و385 دبابة، و296 مركبة مشاة قتالية، و256 ناقلة جند مدرعة، و2133 مركبة قتالية مصفحة، و2315 سيارة، و515 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و118 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و53 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 21 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
https://sarabic.ae/20250306/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أندرييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098430316.html
https://sarabic.ae/20250305/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك--1098407837.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحيد 170 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

11:11 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 170 عسكريا، دبابة، مركبة مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات و 5 مدافع ميدانية، وهاون، ومركبة هندسية لإزالة الحواجز و4 نقاط تحكم للطائرات المسيرة" .
وأضاف البيان، أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة فرق مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غونتشاروفكا، وغورنال، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وروبانشينا، وستاريا سوروتشينا، وسودجا.
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:13 GMT
وذكر البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بونداريفكا، وفيكتوروفكا، وغويفو، وديمتريوكوف، وزازوليفكا، وزاموستي، وكولماكوف، وكوسيتسا، ولوكنيا، وميلوفي، وميرني، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني، وكذلك باسوفكا وبلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 65230 عسكرياً، و385 دبابة، و296 مركبة مشاة قتالية، و256 ناقلة جند مدرعة، و2133 مركبة قتالية مصفحة، و2315 سيارة، و515 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و118 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و53 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 21 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 12:07 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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