https://sarabic.ae/20250304/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابة-و27-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يوم-واحد-1098376206.html

القوات الأوكرانية تخسر دبابة و27 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد

القوات الأوكرانية تخسر دبابة و27 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و27 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T11:53+0000

2025-03-04T11:53+0000

2025-03-04T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونتشاروفكا، وغيفو، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وستارايا سوروتشينا، وسودزا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد خمس هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 150 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وقذيفة هاون، بالإضافة إلى مركز تحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة، كما استسلم اثنان من العسكريين الأوكرانيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جداقوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو

https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الروسي-يستهدف-بمختلف-الأسلحة-الدقيقة-المطارات-العسكرية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية-1098373573.html

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