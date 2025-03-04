https://sarabic.ae/20250304/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابة-و27-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يوم-واحد-1098376206.html
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و27 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و27 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و27 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:53+0000
2025-03-04T11:53+0000
2025-03-04T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونتشاروفكا، وغيفو، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وستارايا سوروتشينا، وسودزا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد خمس هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 150 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وقذيفة هاون، بالإضافة إلى مركز تحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة، كما استسلم اثنان من العسكريين الأوكرانيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جداقوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الروسي-يستهدف-بمختلف-الأسلحة-الدقيقة-المطارات-العسكرية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية-1098373573.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و27 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و27 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غونتشاروفكا، وغيفو، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وستارايا سوروتشينا، وسودزا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد خمس هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 150 عسكريًا، كما تم تدمير دبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وقذيفة هاون، بالإضافة إلى مركز تحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة، كما استسلم اثنان من العسكريين الأوكرانيين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.