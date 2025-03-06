https://sarabic.ae/20250306/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أندرييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098430316.html

القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T09:13+0000

2025-03-06T09:13+0000

2025-03-06T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة أعمالها النشطة والحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفسكوي، ونوفوبافلوفكا، وكراسنوارميسك، وديميتروف، وميروليوبوفكا، وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء غايغر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق شيفتشينكو، وفيدوروفكا، وأوترادنوي، وفيسيلويي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، وألحقت أضرارا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وبيريزوفوي في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وألكساندروبيلي، وسيفيرسك، ويابلونوفكا، وإيفانوبولي، وبليشيفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين ميدانيتين من صنع غربي، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحطات الكهرباء التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار، ونقاط التحكم الخاصة بها ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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