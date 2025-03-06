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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أندرييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098430316.html
القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T09:13+0000
2025-03-06T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094894676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c79eb65b2335cf9074f0e4b71240293.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة أعمالها النشطة والحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفسكوي، ونوفوبافلوفكا، وكراسنوارميسك، وديميتروف، وميروليوبوفكا، وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء غايغر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق شيفتشينكو، وفيدوروفكا، وأوترادنوي، وفيسيلويي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، وألحقت أضرارا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وبيريزوفوي في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وألكساندروبيلي، وسيفيرسك، ويابلونوفكا، وإيفانوبولي، وبليشيفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين ميدانيتين من صنع غربي، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحطات الكهرباء التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار، ونقاط التحكم الخاصة بها ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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https://sarabic.ae/20250303/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لسبع-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098330636.html
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روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:13 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 10:08 GMT 06.03.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة أعمالها النشطة والحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفسكوي، ونوفوبافلوفكا، وكراسنوارميسك، وديميتروف، وميروليوبوفكا، وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 590 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وقطعتين مدفعية، ومحطة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

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وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء غايغر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق شيفتشينكو، وفيدوروفكا، وأوترادنوي، وفيسيلويي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 جنديًا، وثلاث آليات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، وألحقت أضرارا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وبيريزوفوي في مقاطعة خاركوف.
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وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، ومركبتين، وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك اثنتان غربيتا الصنع، ومحطة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.
وأضاف البيان، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وألكساندروبيلي، وسيفيرسك، ويابلونوفكا، وإيفانوبولي، وبليشيفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين ميدانيتين من صنع غربي، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
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واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحطات الكهرباء التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار، ونقاط التحكم الخاصة بها ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية، وثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 67 طائرة دون طيار.

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2 مارس, 11:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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