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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريفولنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098403036.html
القوات الروسية تحرر بلدة بريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة بريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها بلدة بريفولنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T09:09+0000
2025-03-05T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، نتيجة للعمليات الحاسمة والمفصلية، بتحرير بلدة بريفولنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما استهدفوا تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كاميشيفاخا، وبوغاتير، وفيدوروفكا، وإيسكرا، ودنيبروينيرجيا، ونوفوبول، وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوبافلوفكا وكراسنوأرميسك وزفيريفو وكوتلينو وأوسبينوفكا وأوداتشنوي وإليزافيتوفكا وبيتروفسكي وديميتروف وميروليوبوفكا وأليكسييفكا وزيلينو وسريبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sarabic.ae/20250305/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-8-طائرات-اوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098396967.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة بريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:09 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 09:28 GMT 05.03.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تحرير القوات التابعة لها بلدة بريفولنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، نتيجة للعمليات الحاسمة والمفصلية، بتحرير بلدة بريفولنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما استهدفوا تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كاميشيفاخا، وبوغاتير، وفيدوروفكا، وإيسكرا، ودنيبروينيرجيا، ونوفوبول، وبورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 175 جنديًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وأربع سيارات وأربعة مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة "بالادين" أمريكية الصنع.

كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوبافلوفكا وكراسنوأرميسك وزفيريفو وكوتلينو وأوسبينوفكا وأوداتشنوي وإليزافيتوفكا وبيتروفسكي وديميتروف وميروليوبوفكا وأليكسييفكا وزيلينو وسريبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو ما يصل إلى 600 جندي، وخمس مركبات قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات مشاة قتالية من طراز برادلي، وناقلة جنود مدرعة "إم 113"، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز "ماكس إكس برو" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مدفعين.
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