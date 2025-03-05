https://sarabic.ae/20250305/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-8-طائرات-اوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098396967.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، ثماني طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مقاطعات. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T04:36+0000
2025-03-05T04:36+0000
2025-03-05T04:43+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت ثماني طائرات أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الروسي-يستهدف-بمختلف-الأسلحة-الدقيقة-المطارات-العسكرية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية-1098373573.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
04:36 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 05.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، ثماني طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت ثماني طائرات أوكرانية دون طيار".
تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث مسيرات أخرى فوق أراضي جمهورية القرم، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وبريانسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية
، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.