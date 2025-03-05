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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-8-طائرات-اوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098396967.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، ثماني طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مقاطعات. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T04:36+0000
2025-03-05T04:43+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت ثماني طائرات أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الروسي-يستهدف-بمختلف-الأسلحة-الدقيقة-المطارات-العسكرية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية-1098373573.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل

04:36 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 05.03.2025)
© Sputnik . ELIA BETALIF / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . ELIA BETALIF
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، ثماني طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت ثماني طائرات أوكرانية دون طيار".
تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث مسيرات أخرى فوق أراضي جمهورية القرم، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وبريانسك.
راجمات الصواريخ غراد الروسية تضيء كبد السماء ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
أمس, 10:04 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
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