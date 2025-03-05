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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك--1098407837.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 215 عسكريًا، خلال اليوم الماضي. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T12:07+0000
2025-03-05T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة اليومي حول دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا، وتم تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة عسكرية ومدفعين ميدانيين ومدفعي هاون، ومحطة للحرب الإلكترونية، وعربة هندسية لترحيل العوائق والركام، بالإضافة إلى 6 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".وأضاف البيان: "خلال العمليات الهجومية، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات متنوعة الاختصاصات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وورنال، وزاوليشينكا، وكازاشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، وليبيدفكا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، ستارايا سوروتشينا وسودجا، حيث تم صد ثلاث هجمات مضادة للعدو".وختم البيان: "في المجمل، منذ بداية القتال على محور كورسك، فقد العدو أكثر من 65060 عسكريًا و384 دبابة و295 مركبة قتال مشاة و255 ناقلة جند مدرعة و2131 مركبة قتالية مدرعة و2307 سيارة، و510 قطع مدفعية و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 راجمة هيمارس، وسبعة راجمات "إم إل أر إس"، أمريكية، إضافة 25 منظومة دفاع جوي صاروخي".إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا
https://sarabic.ae/20250305/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريفولنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098403036.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

12:07 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 215 عسكريًا، خلال اليوم الماضي.
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا، وتم تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة عسكرية ومدفعين ميدانيين ومدفعي هاون، ومحطة للحرب الإلكترونية، وعربة هندسية لترحيل العوائق والركام، بالإضافة إلى 6 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".
وأضاف البيان: "خلال العمليات الهجومية، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات متنوعة الاختصاصات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وورنال، وزاوليشينكا، وكازاشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، وليبيدفكا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، ستارايا سوروتشينا وسودجا، حيث تم صد ثلاث هجمات مضادة للعدو".
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:09 GMT

أصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية القوى العاملة ومعدات العدو، في مناطق بونداريفكا وفيكتوروفكا غوييفو، وديمتريوكوف، وزازوليفكا، وزاموستي وفتوروي كنياجي وكولماكوف وكوسيتسا ولوكنيا وميلوفوي وميرني وتشيركاسكايا كونوبيلكا وتشيركاسي بوريشنوي ويوجني، وكذلك باسوفكا وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، ميروبولي، نوفينكو ويوناكوفكا، في مقاطعة سومي.

وختم البيان: "في المجمل، منذ بداية القتال على محور كورسك، فقد العدو أكثر من 65060 عسكريًا و384 دبابة و295 مركبة قتال مشاة و255 ناقلة جند مدرعة و2131 مركبة قتالية مدرعة و2307 سيارة، و510 قطع مدفعية و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 راجمة هيمارس، وسبعة راجمات "إم إل أر إس"، أمريكية، إضافة 25 منظومة دفاع جوي صاروخي".
إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا
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