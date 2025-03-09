https://sarabic.ae/20250309/ماسك-إيقاف-خدمة-ستارلينك-سيدمر-جبهة-أوكرانيا-بالكامل-1098519346.html
ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
سبوتنيك عربي
أعلن الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "ستارلينك"، الذي يقود حاليا وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة بالولايات المتحدة، أن نظام الإنترنت الفضائي الذي تقدمه... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T07:44+0000
2025-03-09T07:44+0000
2025-03-09T07:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماسك، في منشور على منصة "إكس"، إن "نظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني. وسينهار خطهم الأمامي بالكامل إذا أوقفته.. يجب تحقيق السلام الآن".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض قبل أيام، لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.القوات الروسية تدمر محطة اتصال "ستارلينك" تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20250306/-إعلام-نصف-القوات-الأوكرانية-ستصبح-دون-اتصالات-إذا-تم-إيقاف-خدمة-ستارلينك-1098430244.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
أعلن الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "ستارلينك"، الذي يقود حاليا وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة بالولايات المتحدة، أن نظام الإنترنت الفضائي الذي تقدمه شركته يعد بمثابة "العمود الفقري" للجيش الأوكراني، لافتًا إلى أنه إذا أوقف خدمات "ستارلينك" ستنهار الخطوط الأمامية لكييف.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ماسك، في منشور على منصة "إكس"، إن "نظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني. وسينهار خطهم الأمامي بالكامل إذا أوقفته.. يجب تحقيق السلام الآن".
وقبل أيام، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاة الولايات المتحدة أمام وسائل الإعلام الأمريكية.
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض قبل أيام، لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
وعُقدت محادثات روسية أمريكية
رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.