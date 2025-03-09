ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل

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هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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https://sarabic.ae/20250309/ماسك-إيقاف-خدمة-ستارلينك-سيدمر-جبهة-أوكرانيا-بالكامل-1098519346.html
ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
سبوتنيك عربي
أعلن الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "ستارلينك"، الذي يقود حاليا وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة بالولايات المتحدة، أن نظام الإنترنت الفضائي الذي تقدمه... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T07:44+0000
2025-03-09T07:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماسك، في منشور على منصة "إكس"، إن "نظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني. وسينهار خطهم الأمامي بالكامل إذا أوقفته.. يجب تحقيق السلام الآن".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض قبل أيام، لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.القوات الروسية تدمر محطة اتصال "ستارلينك" تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20250306/-إعلام-نصف-القوات-الأوكرانية-ستصبح-دون-اتصالات-إذا-تم-إيقاف-خدمة-ستارلينك-1098430244.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل

07:44 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "ستارلينك"، الذي يقود حاليا وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة بالولايات المتحدة، أن نظام الإنترنت الفضائي الذي تقدمه شركته يعد بمثابة "العمود الفقري" للجيش الأوكراني، لافتًا إلى أنه إذا أوقف خدمات "ستارلينك" ستنهار الخطوط الأمامية لكييف.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ماسك، في منشور على منصة "إكس"، إن "نظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني. وسينهار خطهم الأمامي بالكامل إذا أوقفته.. يجب تحقيق السلام الآن".

وقبل أيام، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاة الولايات المتحدة أمام وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض قبل أيام، لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"
6 مارس, 09:20 GMT
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
القوات الروسية تدمر محطة اتصال "ستارلينك" تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
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