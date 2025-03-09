https://sarabic.ae/20250309/ماسك-إيقاف-خدمة-ستارلينك-سيدمر-جبهة-أوكرانيا-بالكامل-1098519346.html

ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل

ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل

سبوتنيك عربي

أعلن الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "ستارلينك"، الذي يقود حاليا وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة بالولايات المتحدة، أن نظام الإنترنت الفضائي الذي تقدمه... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T07:44+0000

2025-03-09T07:44+0000

2025-03-09T07:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماسك، في منشور على منصة "إكس"، إن "نظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني. وسينهار خطهم الأمامي بالكامل إذا أوقفته.. يجب تحقيق السلام الآن".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض قبل أيام، لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.القوات الروسية تدمر محطة اتصال "ستارلينك" تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو

https://sarabic.ae/20250306/-إعلام-نصف-القوات-الأوكرانية-ستصبح-دون-اتصالات-إذا-تم-إيقاف-خدمة-ستارلينك-1098430244.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري