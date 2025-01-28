القوات الروسية تدمر محطة اتصال "ستارلينك" تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenseالقوات الروسية تدمر محطة اتصال "ستارلينك" تابعة للقوات الأوكرانية
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير القوات الروسية منظومة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيارة صغيرة بيك آب، وشاحنة، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بالإضافة إلى مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة".
📹وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقيام المدفعية التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتدمير سيارة صغيرة من فئة "بيك أب"وشاحنة، ومحطة اتصال عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بالإضافة إلى مخبأ عسكري تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. pic.twitter.com/yDABF9yC2A— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 28, 2025
وفي وقت سابق من اليوم، صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن غارة استهدفت مطارا في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حيث توجد مستودعات لتجميع الطائرات دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".