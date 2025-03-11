https://sarabic.ae/20250311/روسيا-الجيش-الأوكراني-يفر-من-مقاطعة-كورسك-بخسائر-فادحة-1098587537.html
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة . 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T16:48+0000
2025-03-11T16:48+0000
2025-03-11T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "اليوم، يفر الجيش الأوكراني، الذي تكبد خسائر فادحة، من مقاطعة كورسك وكأنه محترق، وتبلغ مساحة الأراضي المحررة عشرات الكيلومترات المربعة".وقال: "عندما أعلن الرئيس الأمريكي مسار واشنطن الجديد نحو تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، أصبح الاتحاد الأوروبي يدافع عن الحرب، بعد تدهوره بشكل كامل، ويبذل كل جهد ممكن اليوم لعرقلة الحوار الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا".وقالت: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة .
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "اليوم، يفر الجيش الأوكراني، الذي تكبد خسائر فادحة، من مقاطعة كورسك وكأنه محترق، وتبلغ مساحة الأراضي المحررة عشرات الكيلومترات المربعة".
وأوضح نيبينزيا أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن الحرب ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحوار بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا.
وقال: "عندما أعلن الرئيس الأمريكي مسار واشنطن الجديد نحو تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، أصبح الاتحاد الأوروبي يدافع عن الحرب، بعد تدهوره بشكل كامل، ويبذل كل جهد ممكن اليوم لعرقلة الحوار الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بتحرير 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة
، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف