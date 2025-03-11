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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/روسيا-الجيش-الأوكراني-يفر-من-مقاطعة-كورسك-بخسائر-فادحة-1098587537.html
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة . 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T16:48+0000
2025-03-11T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "اليوم، يفر الجيش الأوكراني، الذي تكبد خسائر فادحة، من مقاطعة كورسك وكأنه محترق، وتبلغ مساحة الأراضي المحررة عشرات الكيلومترات المربعة".وقال: "عندما أعلن الرئيس الأمريكي مسار واشنطن الجديد نحو تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، أصبح الاتحاد الأوروبي يدافع عن الحرب، بعد تدهوره بشكل كامل، ويبذل كل جهد ممكن اليوم لعرقلة الحوار الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا".وقالت: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
https://sarabic.ae/20250310/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ---29-أوكرانية-خلال-معركة-جوية-1098546532.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة

16:48 GMT 11.03.2025
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . RIA Novosti
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أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة .
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "اليوم، يفر الجيش الأوكراني، الذي تكبد خسائر فادحة، من مقاطعة كورسك وكأنه محترق، وتبلغ مساحة الأراضي المحررة عشرات الكيلومترات المربعة".

وأوضح نيبينزيا أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن الحرب ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحوار بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا.

عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
08:59 GMT
وقال: "عندما أعلن الرئيس الأمريكي مسار واشنطن الجديد نحو تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، أصبح الاتحاد الأوروبي يدافع عن الحرب، بعد تدهوره بشكل كامل، ويبذل كل جهد ممكن اليوم لعرقلة الحوار الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بتحرير 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر مربع في مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت: "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال 12 بلدة، وهي أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كولماكوف، كوباتكين، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية خلال معركة جوية
أمس, 09:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف
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