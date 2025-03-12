https://sarabic.ae/20250312/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-جديدة-في-مقاطعة-كورسك-1098599219.html
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدات كازاتشيا لوكنيا، و كنيازي الأول، وكنيازي الثاني، وزاموستي،... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T09:30+0000
2025-03-12T09:30+0000
2025-03-12T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الأوكرانية، في مناطق غوجوليفكا وغونشاروفكا وغيفو وزاوليشينكا وكنيازي الأول وكوريلوفكا وميلوفوي وأوليشنيا وسودجا وتشركاسكايا كونوبيلكا وتشركاسكوي بوريشنوي. كما تم صد هجوم مضاد واحد للعدو".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 66810 عسكريين و392 دبابة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في
https://sarabic.ae/20250312/رفع-العلم-الروسي-فوق-مركز-مدينة-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098599114.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
09:30 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 12.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدات كازاتشيا لوكنيا، و كنيازي الأول، وكنيازي الثاني، وزاموستي، وميرني، في مقاطعة كورسك الحدودية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الأوكرانية، في مناطق غوجوليفكا وغونشاروفكا وغيفو وزاوليشينكا وكنيازي الأول وكوريلوفكا وميلوفوي وأوليشنيا وسودجا وتشركاسكايا كونوبيلكا وتشركاسكوي بوريشنوي. كما تم صد هجوم مضاد واحد للعدو".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير دبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة و3 مدافع، وتم تدمير مركبة إصلاح مدرعة، بالإضافة إلى 3 نفاط مراقبة، كما استسلم جنديان من القوات الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 66810 عسكريين و392 دبابة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في