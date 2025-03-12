https://sarabic.ae/20250312/بوتين-يعقد-اجتماعا-في-مركز-قيادة-مجموعة-كورسك-1098610363.html

بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب

بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T18:49+0000

2025-03-12T18:49+0000

2025-03-12T20:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".وتابع بوتين: "جميع من يتواجدون في مقاطعة كورسك، ويرتكبون جرائم ضد السكان المدنيين، ويواجهون قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة، وفقًا لقوانين روسيا، يُعتبرون إرهابيين، وهذا هو تصنيف أفعالهم من قِبَل مكتب المدعي العام الروسي، وبناءً على هذه المواد المتعلقة بـ"الإرهاب"، فتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية ضدهم".وأردف بوتين: "لقد تحدث (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري فاسيليفيتش (غيراسيموف) للتو عن الأسرى، ولكن يجب علينا، أولاً وقبل كل شيء، أن نعامل هؤلاء الأشخاص كإرهابيين، وفقاً لقوانين روسيا".واقترح بوتين التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول حدود الدولة.وشكر الرئيس بوتين قيادة هيئة الأركان العامة والوحدات المتميزة بشكل خاص على العمل المنجز في مقاطعة كورسك.وفي السياق ذاته، قال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في تقريره للرئيس بوتين: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".وأضاف غيراسيموف: "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي".وأكد غيراسيموف أن القوات المسلحة الروسية حررت 24 بلدة و259 كيلومترًا مربعًا في مقاطعة كورسك خلال الأيام الخمسة الماضية.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك.

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