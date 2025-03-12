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بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250312/بوتين-يعقد-اجتماعا-في-مركز-قيادة-مجموعة-كورسك-1098610363.html
بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T18:49+0000
2025-03-12T20:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".وتابع بوتين: "جميع من يتواجدون في مقاطعة كورسك، ويرتكبون جرائم ضد السكان المدنيين، ويواجهون قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة، وفقًا لقوانين روسيا، يُعتبرون إرهابيين، وهذا هو تصنيف أفعالهم من قِبَل مكتب المدعي العام الروسي، وبناءً على هذه المواد المتعلقة بـ"الإرهاب"، فتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية ضدهم".وأردف بوتين: "لقد تحدث (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري فاسيليفيتش (غيراسيموف) للتو عن الأسرى، ولكن يجب علينا، أولاً وقبل كل شيء، أن نعامل هؤلاء الأشخاص كإرهابيين، وفقاً لقوانين روسيا".واقترح بوتين التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول حدود الدولة.وشكر الرئيس بوتين قيادة هيئة الأركان العامة والوحدات المتميزة بشكل خاص على العمل المنجز في مقاطعة كورسك.وفي السياق ذاته، قال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في تقريره للرئيس بوتين: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".وأضاف غيراسيموف: "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي".وأكد غيراسيموف أن القوات المسلحة الروسية حررت 24 بلدة و259 كيلومترًا مربعًا في مقاطعة كورسك خلال الأيام الخمسة الماضية.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك.
https://sarabic.ae/20250312/رفع-العلم-الروسي-فوق-مركز-مدينة-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098599114.html
https://sarabic.ae/20250312/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-جديدة-في-مقاطعة-كورسك-1098599219.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب

18:49 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 20:26 GMT 12.03.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب.
وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".
وتابع بوتين: "جميع من يتواجدون في مقاطعة كورسك، ويرتكبون جرائم ضد السكان المدنيين، ويواجهون قواتنا المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة، وفقًا لقوانين روسيا، يُعتبرون إرهابيين، وهذا هو تصنيف أفعالهم من قِبَل مكتب المدعي العام الروسي، وبناءً على هذه المواد المتعلقة بـ"الإرهاب"، فتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية ضدهم".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
09:35 GMT
وأردف بوتين: "لقد تحدث (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري فاسيليفيتش (غيراسيموف) للتو عن الأسرى، ولكن يجب علينا، أولاً وقبل كل شيء، أن نعامل هؤلاء الأشخاص كإرهابيين، وفقاً لقوانين روسيا".

وأكد بوتين، أن أسرى الحرب يجب أن يعاملوا بإنسانية، قائلا: "نحن نعامل جميع الناس بل ويجب علينا أن نعاملهم بإنسانية، وهذا ينطبق على من يقع في أيدينا (الأسر)".

واقترح بوتين التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول حدود الدولة.

بالطبع، نحن بحاجة إلى التفكير في المستقبل في إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشكر الرئيس بوتين قيادة هيئة الأركان العامة والوحدات المتميزة بشكل خاص على العمل المنجز في مقاطعة كورسك.
وفي السياق ذاته، قال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في تقريره للرئيس بوتين: "القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".

وتابع غيراسيموف: "خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية تتجاوز 67 ألف عسكري".

طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
09:30 GMT
وأضاف غيراسيموف: "تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك محاصرة ومعزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي".
وأكد غيراسيموف أن القوات المسلحة الروسية حررت 24 بلدة و259 كيلومترًا مربعًا في مقاطعة كورسك خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأشار إلى أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يرون يأس الوضع، يستسلمون بنشاط، وتم أسر 430 مسلحًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك.
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