https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-الجيش-أبلغ-بوتين-ببدء-المرحلة-النهائية-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-الأوكرانية--1098615742.html
الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية
الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T05:36+0000
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وذكر بيسكوف أن قيادة قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيسكوف: "خلال زيارته لأحد مراكز القيادة في مقاطعة كورسك، استمع بوتين إلى تقارير من قائد قوات مجموعة "الشمال"، ونائب قائد قوات مجموعة "الشمال"، اللذين أبلغا القائد الأعلى عن تقدم العملية، وكذلك عن دخول العملية في المرحلة النهائية لتحرير أراضي مقاطعة كورسك من المسلحين الذين تسللوا إليها".وعقد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك. وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس الدولة، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال العمليات الهجومية أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في المنطقة الحدودية لكورسك، أي أكثر من 86% من المساحة التي كانت محتلة من قبل العدو.وأكد غيراسيموف أن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك معزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي، ونوّه إلى أن عسكريين روس عبروا من مقاطعة كورسك الحدودية في مناطق معينة ودخلوا مقاطعة سومي.وفي وقت سابق، قال قائد كتيبة المظلات التابعة للواء الهجومي المنفصل المحمول جواً الـ11، والذي يعمل كجزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن العلم الروسي تم رفعه في الساحة المركزية بالقرب من مبنى إدارة سودجا وتم استعادة مركز المدينة إلى السيطرة الروسية.القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الأخبار
الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية
05:36 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 13.03.2025)
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر بيسكوف أن قيادة قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف: "خلال زيارته لأحد مراكز القيادة في مقاطعة كورسك، استمع بوتين إلى تقارير من قائد قوات مجموعة "الشمال"، ونائب قائد قوات مجموعة "الشمال"، اللذين أبلغا القائد الأعلى عن تقدم العملية، وكذلك عن دخول العملية في المرحلة النهائية لتحرير أراضي مقاطعة كورسك من المسلحين الذين تسللوا إليها".
وعقد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك. وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس الدولة، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال العمليات الهجومية
أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في المنطقة الحدودية لكورسك، أي أكثر من 86% من المساحة التي كانت محتلة من قبل العدو.
وقال غيراسيموف إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، تجاوزت 67 ألف شخص، وأفاد أيضا بأن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون، حيث يرون الوضع اليآس في اتجاه كورسك، وقد أسر العسكريون الروس 430 مسلحا أوكرانيا.
وأكد غيراسيموف أن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك معزولة
ويتم تدميرها بشكل منهجي، ونوّه إلى أن عسكريين روس عبروا من مقاطعة كورسك الحدودية في مناطق معينة ودخلوا مقاطعة سومي.
وفي وقت سابق، قال قائد كتيبة المظلات التابعة للواء الهجومي المنفصل المحمول جواً الـ11، والذي يعمل كجزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن العلم الروسي تم رفعه في الساحة المركزية بالقرب من مبنى إدارة سودجا
وتم استعادة مركز المدينة إلى السيطرة الروسية.