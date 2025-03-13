الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:26 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-الجيش-أبلغ-بوتين-ببدء-المرحلة-النهائية-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-الأوكرانية--1098615742.html
الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية
الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T05:36+0000
2025-03-13T06:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098616708_0:0:1571:884_1920x0_80_0_0_956f1dfcedc772ed0aefbe173cb7d90e.jpg
وذكر بيسكوف أن قيادة قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيسكوف: "خلال زيارته لأحد مراكز القيادة في مقاطعة كورسك، استمع بوتين إلى تقارير من قائد قوات مجموعة "الشمال"، ونائب قائد قوات مجموعة "الشمال"، اللذين أبلغا القائد الأعلى عن تقدم العملية، وكذلك عن دخول العملية في المرحلة النهائية لتحرير أراضي مقاطعة كورسك من المسلحين الذين تسللوا إليها".وعقد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك. وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس الدولة، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال العمليات الهجومية أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في المنطقة الحدودية لكورسك، أي أكثر من 86% من المساحة التي كانت محتلة من قبل العدو.وأكد غيراسيموف أن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك معزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي، ونوّه إلى أن عسكريين روس عبروا من مقاطعة كورسك الحدودية في مناطق معينة ودخلوا مقاطعة سومي.وفي وقت سابق، قال قائد كتيبة المظلات التابعة للواء الهجومي المنفصل المحمول جواً الـ11، والذي يعمل كجزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن العلم الروسي تم رفعه في الساحة المركزية بالقرب من مبنى إدارة سودجا وتم استعادة مركز المدينة إلى السيطرة الروسية.القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250312/بوتين-يعقد-اجتماعا-في-مركز-قيادة-مجموعة-كورسك-1098610363.html
https://sarabic.ae/20250312/رفع-العلم-الروسي-فوق-مركز-مدينة-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098599114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098616708_0:0:1239:929_1920x0_80_0_0_f38be96491984aecd37b2942273cf921.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الأخبار

الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية

05:36 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 13.03.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر بيسكوف أن قيادة قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف: "خلال زيارته لأحد مراكز القيادة في مقاطعة كورسك، استمع بوتين إلى تقارير من قائد قوات مجموعة "الشمال"، ونائب قائد قوات مجموعة "الشمال"، اللذين أبلغا القائد الأعلى عن تقدم العملية، وكذلك عن دخول العملية في المرحلة النهائية لتحرير أراضي مقاطعة كورسك من المسلحين الذين تسللوا إليها".
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
أمس, 18:49 GMT
وعقد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك. وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس الدولة، أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال العمليات الهجومية أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في المنطقة الحدودية لكورسك، أي أكثر من 86% من المساحة التي كانت محتلة من قبل العدو.

وقال غيراسيموف إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، تجاوزت 67 ألف شخص، وأفاد أيضا بأن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون، حيث يرون الوضع اليآس في اتجاه كورسك، وقد أسر العسكريون الروس 430 مسلحا أوكرانيا.

أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 09:35 GMT
وأكد غيراسيموف أن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك معزولة ويتم تدميرها بشكل منهجي، ونوّه إلى أن عسكريين روس عبروا من مقاطعة كورسك الحدودية في مناطق معينة ودخلوا مقاطعة سومي.
وفي وقت سابق، قال قائد كتيبة المظلات التابعة للواء الهجومي المنفصل المحمول جواً الـ11، والذي يعمل كجزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، إن العلم الروسي تم رفعه في الساحة المركزية بالقرب من مبنى إدارة سودجا وتم استعادة مركز المدينة إلى السيطرة الروسية.
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала