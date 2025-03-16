https://sarabic.ae/20250316/موسكو-روسيا-وأمريكا-تناقشان-الاستعدادات-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1098696525.html
موسكو: روسيا وأمريكا تناقشان الاستعدادات لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
موسكو: روسيا وأمريكا تناقشان الاستعدادات لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان موضوع الإعداد لاجتماع محتمل بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T09:43+0000
2025-03-16T09:43+0000
2025-03-16T09:43+0000
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشر الصحفي بافيل زاروبين، عبر قناته على"تليغرام"، نصا من المقابلة التي أجريت في 13 مارس/ آذار، وقال أوشاكوف متحدثاً عن الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وترامب: “الموضوع قيد المناقشة من جانبنا مع الأمريكيين، ونحن نستعد لعقد اجتماع، وسيتم تنظيمه بمجرد ظهور الحاجة إليه”.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، بأن مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، "تسير بشكل جيد، لكن الوضع صعب للغاية"، على حد قوله.وفي السياق، وصف ترامب تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها كانت "ساخرة إلى حد ما"، على حد قوله.ترامب: الولايات المتحدة تلقت استجابة جيدة من موسكو
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html
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فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: روسيا وأمريكا تناقشان الاستعدادات لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان موضوع الإعداد لاجتماع محتمل بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
ونشر الصحفي بافيل زاروبين، عبر قناته على"تليغرام"، نصا من المقابلة التي أجريت في 13 مارس/ آذار، وقال أوشاكوف متحدثاً عن الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وترامب: “الموضوع قيد المناقشة من جانبنا مع الأمريكيين، ونحن نستعد لعقد اجتماع، وسيتم تنظيمه بمجرد ظهور الحاجة إليه”.
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، بأن مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، "تسير بشكل جيد، لكن الوضع صعب للغاية"، على حد قوله.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس 26" التلفزيونية، معلّقًا على المفاوضات مع الرئيس الروسي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "نحن نعمل معه (مع بوتين)، وأعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، والوضع صعب للغاية".
وفي السياق، وصف ترامب
تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها كانت "ساخرة إلى حد ما"، على حد قوله.