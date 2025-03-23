https://sarabic.ae/20250323/الكرملين-أجواء-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب-كانت-صريحة-وبناءة--1098870115.html

الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة

الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أجواء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كانت مليئة بالثقة،... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T10:02+0000

2025-03-23T10:02+0000

2025-03-23T10:02+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

ترامب

دونالد ترامب

موسكو

الكرملين

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وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يبث على قناة "روسيا 1"، معلقًا على أجواء المكالمة الأخيرة بين الرئيسين: "لقد كانت أجواء عمل مليئة بالثقة، صريحة وبناءة".وحول الوقت الذي استغرقته المحادثات، أوضح بيسكوف: "إذا أخذنا الوقت الكلي، بما في ذلك الترجمة، فقد استغرقت المكالمة حوالي ساعتين. ومن حيث المدة، كانت هذه، على الأرجح، واحدة من أطول المكالمات بين رئيسي دولتين".وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المكالمة الهاتفية التي جرت في 18 مارس/آذار تعتبر خطوة نحو اللقاء الشخصي، قال بيسكوف: "بالتأكيد".وأشار بيسكوف إلى أنه في حال قرر الرئيسان التحدث عبر خاصية الفيديو، يمكن تنظيم ذلك على الفور، مضيفا: "إذا بادر أحدهما باقتراح عقد اتصال عبر الفيديو، فيمكن ترتيبه بسرعة كبيرة، بل فورًا تقريبًا".

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روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, موسكو, الكرملين