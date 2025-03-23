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https://sarabic.ae/20250323/الكرملين-أجواء-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب-كانت-صريحة-وبناءة--1098870115.html
الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة
الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أجواء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كانت مليئة بالثقة،... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T10:02+0000
2025-03-23T10:02+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
موسكو
الكرملين
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يبث على قناة "روسيا 1"، معلقًا على أجواء المكالمة الأخيرة بين الرئيسين: "لقد كانت أجواء عمل مليئة بالثقة، صريحة وبناءة".وحول الوقت الذي استغرقته المحادثات، أوضح بيسكوف: "إذا أخذنا الوقت الكلي، بما في ذلك الترجمة، فقد استغرقت المكالمة حوالي ساعتين. ومن حيث المدة، كانت هذه، على الأرجح، واحدة من أطول المكالمات بين رئيسي دولتين".وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المكالمة الهاتفية التي جرت في 18 مارس/آذار تعتبر خطوة نحو اللقاء الشخصي، قال بيسكوف: "بالتأكيد".وأشار بيسكوف إلى أنه في حال قرر الرئيسان التحدث عبر خاصية الفيديو، يمكن تنظيم ذلك على الفور، مضيفا: "إذا بادر أحدهما باقتراح عقد اتصال عبر الفيديو، فيمكن ترتيبه بسرعة كبيرة، بل فورًا تقريبًا".
https://sarabic.ae/20250323/ترامب-أجريت-حوارا-عقلانيا-مع-بوتين-1098868729.html
https://sarabic.ae/20250319/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين--ترامب-سيعيد-ترسيم-السياسة-الأوروبية-والعالمية-1098771751.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, موسكو, الكرملين
روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, موسكو, الكرملين

الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة

10:02 GMT 23.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أجواء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كانت مليئة بالثقة، وصريحة وبنّاءة، منوها بأنها كانت واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يبث على قناة "روسيا 1"، معلقًا على أجواء المكالمة الأخيرة بين الرئيسين: "لقد كانت أجواء عمل مليئة بالثقة، صريحة وبناءة".
وحول الوقت الذي استغرقته المحادثات، أوضح بيسكوف: "إذا أخذنا الوقت الكلي، بما في ذلك الترجمة، فقد استغرقت المكالمة حوالي ساعتين. ومن حيث المدة، كانت هذه، على الأرجح، واحدة من أطول المكالمات بين رئيسي دولتين".
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وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المكالمة الهاتفية التي جرت في 18 مارس/آذار تعتبر خطوة نحو اللقاء الشخصي، قال بيسكوف: "بالتأكيد".

كما أكد بيسكوف أن اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، يجب أن يتم تحضيره بشكل مناسب.

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وأشار بيسكوف إلى أنه في حال قرر الرئيسان التحدث عبر خاصية الفيديو، يمكن تنظيم ذلك على الفور، مضيفا: "إذا بادر أحدهما باقتراح عقد اتصال عبر الفيديو، فيمكن ترتيبه بسرعة كبيرة، بل فورًا تقريبًا".
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