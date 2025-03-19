https://sarabic.ae/20250319/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين--ترامب-سيعيد-ترسيم-السياسة-الأوروبية-والعالمية-1098771751.html

خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية

خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية

سبوتنيك عربي

اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، جوزيف عيسى، أن الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، سيعيد... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T12:20+0000

2025-03-19T12:20+0000

2025-03-19T12:20+0000

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وأشار الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن الاتصال وما سيترتب عليه من نتائج كان مفاجئاً للكثير من المتابعين، ومن بينهم الأوروبيين غير المتواجدين على طاولة المفاوضات، والذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الاتفاق الذي قد يحصل بشأن أوكرانيا.وعن اليوم التالي في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، لفت الدكتور عيسى إلى أن الرئيسين بوتين وترامب ناقشا هذا الأمر خلال الاتصال الهاتفي، لافتاً إلى أن المطروح حالياً هو تحديد الحدود الأوكرانية، إضافة إلى موضوع الثروات الموجودة داخل أوكرانيا، ومن سيحكم البلد.وبيّن أنه في حال اعترض زيلينسكي على الاتفاق، فمن المؤكد سيكون خارج المشهد السياسي، وفي حال وافق عليه فمن المرجح أن يبقى في الحكم.وشدد عيسى على أنه ليس من مصلحة روسيا إضعاف إيران في المنطقة، مضيفًا أن ملفات الشرق الأوسط ستكون مطروحة أيضا على طاولة المفاوضات بين موسكو وأمريكا.

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