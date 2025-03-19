https://sarabic.ae/20250319/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين--ترامب-سيعيد-ترسيم-السياسة-الأوروبية-والعالمية-1098771751.html
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية
سبوتنيك عربي
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، جوزيف عيسى، أن الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، سيعيد... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T12:20+0000
2025-03-19T12:20+0000
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وأشار الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن الاتصال وما سيترتب عليه من نتائج كان مفاجئاً للكثير من المتابعين، ومن بينهم الأوروبيين غير المتواجدين على طاولة المفاوضات، والذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الاتفاق الذي قد يحصل بشأن أوكرانيا.وعن اليوم التالي في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، لفت الدكتور عيسى إلى أن الرئيسين بوتين وترامب ناقشا هذا الأمر خلال الاتصال الهاتفي، لافتاً إلى أن المطروح حالياً هو تحديد الحدود الأوكرانية، إضافة إلى موضوع الثروات الموجودة داخل أوكرانيا، ومن سيحكم البلد.وبيّن أنه في حال اعترض زيلينسكي على الاتفاق، فمن المؤكد سيكون خارج المشهد السياسي، وفي حال وافق عليه فمن المرجح أن يبقى في الحكم.وشدد عيسى على أنه ليس من مصلحة روسيا إضعاف إيران في المنطقة، مضيفًا أن ملفات الشرق الأوسط ستكون مطروحة أيضا على طاولة المفاوضات بين موسكو وأمريكا.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية
حصري
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، جوزيف عيسى، أن الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، سيعيد ترسيم السياسة داخل أوروبا وفي العالم، فهو أعاد تقييم المشهد الدولي بطريقة مختلفة ووضع الجميع أمام مرحلة جديدة من العلاقات الدولية.
وأشار الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن الاتصال وما سيترتب عليه من نتائج كان مفاجئاً للكثير من المتابعين، ومن بينهم الأوروبيين غير المتواجدين على طاولة المفاوضات، والذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الاتفاق
الذي قد يحصل بشأن أوكرانيا.
وأكد: "إن أوروبا ترى نفسها مخدوعة من قبل ترامب، فبعدما حقق مصالحه ذهب الى إجراء المفاوضات، وهي اليوم ليست في موقع التأثير لأن ما يقوم به ترامب مدروس جيداً، واعتراض الدول الأوروبية على الاتفاق سيضعها أمام خيارين إما أن تكون ضعيفة مثل فلاديمير زيلينسكي، إما أن تعيد إنتاج نفسها وتعيد النظر في سياساتها الخارجية".
وعن اليوم التالي في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، لفت الدكتور عيسى إلى أن الرئيسين بوتين وترامب ناقشا هذا الأمر خلال الاتصال الهاتفي، لافتاً إلى أن المطروح حالياً هو تحديد الحدود الأوكرانية، إضافة إلى موضوع الثروات الموجودة داخل أوكرانيا، ومن سيحكم البلد.
وبيّن أنه في حال اعترض زيلينسكي على الاتفاق، فمن المؤكد سيكون خارج المشهد السياسي، وفي حال وافق عليه فمن المرجح أن يبقى في الحكم.
وتوقع الخبير أن تحمل المرحلة المقبلة الكثير من التوترات بسبب الصراع على الثروات ومن ضمنها الموجودة في أفريقيا، لافتاً إلى أن تقسيم المنطقة اليوم سيكون من تحت الأرض لأن التقسيمات تجري بحسب الثروات الموجودة فيها من غاز وبترول.
وحول انعكاس التقارب الروسي- الأمريكي على العلاقة مع طهران، أوضح الدكتور عيسى أن العلاقة بين روسيا وإيران تقوم على مصالح متبادلة بين البلدين، وليس من السهل أن تتراجع هذه العلاقة بسبب هذا التقارب.
وشدد عيسى على أنه ليس من مصلحة روسيا إضعاف إيران في المنطقة، مضيفًا أن ملفات الشرق الأوسط ستكون مطروحة أيضا على طاولة المفاوضات
بين موسكو وأمريكا.