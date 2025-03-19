https://sarabic.ae/20250319/الكرملين-المحادثات-المقبلة-بين-روسيا-وأمريكا-في-السعودية-ستكون-مليئة-بالأحداث-1098767995.html

الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث

الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث. 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T11:03+0000

2025-03-19T11:03+0000

2025-03-19T11:31+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "المحادثات في السعودية، دعنا نقول المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة، سيكون لها جدول أعمال مكثف إلى حد ما".وتابع بيسكوف: "موضوع استمرار الإمدادات العسكرية مهم للغاية، لقد تم التطرق إليه بالأمس، إلى جانب جميع الجوانب الأخرى التي ذكرتها، وسيكون بالطبع على رأس جدول أعمال أي اتصالات ستجرى بيننا وبين الأمريكيين في هذا الشأن. ولكن بما أن هذا الموضوع حساس إلى حد ما، فمن غير المجدي مناقشته علناً. لا ننوي القيام بذلك بعد".وأكد بيسكوف أن روسيا وأمريكا تنويان التحرك تدريجياً نحو تطبيع العلاقات، قائلا: "أستطيع أن أقول بثقة عالية، إن الرئيسين بوتين وترامب، يفهمان بعضهما بعضا جيداً ويثقان ببعضهما بعضا ويعتزمان التحرك تدريجياً على طريق تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية إعادة تشغيل "التيار الشمالي 2" قد تمت مناقشتها في المحادثة بين بوتين وترامب، قائلا: "لا، لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن الرئيسين أشارا إلى الإمكانات الهائلة، دون مبالغة، لتنفيذ عدد من مشاريع التعاون الثنائي الكبرى في المجال الاقتصادي".وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".

https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html

https://sarabic.ae/20250318/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-تحدثا-هاتفيا-والمحادثات-تسير-بشكل-جيد-1098754918.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن