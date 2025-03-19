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الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث
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الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث
الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T11:03+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "المحادثات في السعودية، دعنا نقول المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة، سيكون لها جدول أعمال مكثف إلى حد ما".وتابع بيسكوف: "موضوع استمرار الإمدادات العسكرية مهم للغاية، لقد تم التطرق إليه بالأمس، إلى جانب جميع الجوانب الأخرى التي ذكرتها، وسيكون بالطبع على رأس جدول أعمال أي اتصالات ستجرى بيننا وبين الأمريكيين في هذا الشأن. ولكن بما أن هذا الموضوع حساس إلى حد ما، فمن غير المجدي مناقشته علناً. لا ننوي القيام بذلك بعد".وأكد بيسكوف أن روسيا وأمريكا تنويان التحرك تدريجياً نحو تطبيع العلاقات، قائلا: "أستطيع أن أقول بثقة عالية، إن الرئيسين بوتين وترامب، يفهمان بعضهما بعضا جيداً ويثقان ببعضهما بعضا ويعتزمان التحرك تدريجياً على طريق تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية إعادة تشغيل "التيار الشمالي 2" قد تمت مناقشتها في المحادثة بين بوتين وترامب، قائلا: "لا، لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن الرئيسين أشارا إلى الإمكانات الهائلة، دون مبالغة، لتنفيذ عدد من مشاريع التعاون الثنائي الكبرى في المجال الاقتصادي".وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html
https://sarabic.ae/20250318/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-تحدثا-هاتفيا-والمحادثات-تسير-بشكل-جيد-1098754918.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث

11:03 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 11:31 GMT 19.03.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث.
وقال بيسكوف للصحفيين: "المحادثات في السعودية، دعنا نقول المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة، سيكون لها جدول أعمال مكثف إلى حد ما".

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا "بالتحديد، فيما يتعلق بمنشآت البنية التحتية للطاقة".

وتابع بيسكوف: "موضوع استمرار الإمدادات العسكرية مهم للغاية، لقد تم التطرق إليه بالأمس، إلى جانب جميع الجوانب الأخرى التي ذكرتها، وسيكون بالطبع على رأس جدول أعمال أي اتصالات ستجرى بيننا وبين الأمريكيين في هذا الشأن. ولكن بما أن هذا الموضوع حساس إلى حد ما، فمن غير المجدي مناقشته علناً. لا ننوي القيام بذلك بعد".
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
أمس, 17:24 GMT
وأكد بيسكوف أن روسيا وأمريكا تنويان التحرك تدريجياً نحو تطبيع العلاقات، قائلا: "أستطيع أن أقول بثقة عالية، إن الرئيسين بوتين وترامب، يفهمان بعضهما بعضا جيداً ويثقان ببعضهما بعضا ويعتزمان التحرك تدريجياً على طريق تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

وتابع: "بطبيعة الحال، فإن الأمر سيستغرق وقتا وجهدا، مدعومًا بإرادة رئيسي البلدين، لاستعادة هذه العلاقات. ولكن في الوقت الراهن، فإن هذه الإرادة القوية للرئيسين ربما تكون أفضل ضمانة بأن الجميع سوف يتبعون هذا المسار، وهذا ينطبق على أمريكا وروسيا على حد سواء".

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت إمكانية إعادة تشغيل "التيار الشمالي 2" قد تمت مناقشتها في المحادثة بين بوتين وترامب، قائلا: "لا، لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن الرئيسين أشارا إلى الإمكانات الهائلة، دون مبالغة، لتنفيذ عدد من مشاريع التعاون الثنائي الكبرى في المجال الاقتصادي".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"
أمس, 15:13 GMT
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".
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