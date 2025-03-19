https://sarabic.ae/20250319/ويتكوف-المحادثات-مع-روسيا-بشأن-حرب-أوكرانيا-ستنعقد-يوم-الأحد-المقبل-بمدينة-جدة-1098760304.html
ويتكوف: المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد المقبل بجدة
ويتكوف: المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد المقبل بجدة
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد المقبل في مدينة جدة السعودية. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T02:10+0000
2025-03-19T02:10+0000
2025-03-19T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز": "بالطبع نحن بحاجة إلى العمل على بعض التفاصيل، لكن ذلك سيبدأ يوم الأحد في جدة، وبعد ذلك سننتقل إلى وقف إطلاق النار الكامل، وأجرينا محادثة جيدة للغاية اليوم حول ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هناك".ثانيًا، ما يُشار إليه عادةً بالجانب البحري في البحر الأسود من وقف إطلاق النار".وأضاف، "أعتقد أن الروس اتفقوا الآن على كلا الجانبين. وأنا متفائل بالتأكيد بأن الأوكرانيين سيوافقون عليه. النقطة المهمة هي أنه حتى وقت قريب، لم يكن لدينا توافق حقيقي حول هذين الجانبين، وقف إطلاق النار في مجال الطاقة والبنية التحتية ووقف إطلاق النار في البحر الأسود".وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه "اليوم، تحدث الرئيس ترامب والرئيس بوتين عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، واتفق الزعيمان على أن هذا الصراع بحاجة إلى إنهائه بسلام دائم، كما أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها.وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
https://sarabic.ae/20250319/ميدفيديف-مكالمة-بوتين-وترامب-أظهرت-أنه-لا-يوجد-سوى-روسيا-وأمريكا-في-غرفة-الطعام-1098760115.html
https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html
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ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ويتكوف: المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد المقبل بجدة
02:10 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 02:37 GMT 19.03.2025)
صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد المقبل في مدينة جدة السعودية.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز": "بالطبع نحن بحاجة إلى العمل على بعض التفاصيل، لكن ذلك سيبدأ يوم الأحد في جدة، وبعد ذلك سننتقل إلى وقف إطلاق النار الكامل، وأجرينا محادثة جيدة للغاية اليوم حول ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هناك".
وأضاف: "بدأنا على الفور مناقشات حول سبل ملموسة ودقيقة للمضي قدمًا نحو وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما سمعتموه اليوم، وهو وقف إطلاق النار المتعلق بالبنية التحتية للطاقة من كلا الجانبين،
ثانيًا، ما يُشار إليه عادةً بالجانب البحري في البحر الأسود من وقف إطلاق النار".
وأضاف، "أعتقد أن الروس اتفقوا الآن على كلا الجانبين. وأنا متفائل بالتأكيد بأن الأوكرانيين سيوافقون عليه. النقطة المهمة هي أنه حتى وقت قريب، لم يكن لدينا توافق حقيقي حول هذين الجانبين، وقف إطلاق النار في مجال الطاقة والبنية التحتية ووقف إطلاق النار في البحر الأسود".
واختتم، "اليوم وصلنا إلى هذه النقطة، وأعتقد أن المسافة إلى وقف إطلاق نار كامل قصيرة نسبيًا من هناك".
وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه "اليوم، تحدث الرئيس ترامب والرئيس بوتين عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، واتفق الزعيمان على أن هذا الصراع بحاجة إلى إنهائه بسلام دائم، كما أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".
وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".
ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها.
وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".