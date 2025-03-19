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الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامب
الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف وبعد ساعات من محادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والتي تم خلالها اتخاذ... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في ليلة 19 مارس 2025، وبعد ساعات قليلة من انتهاء المفاوضات الروسية الأمريكية الرفيعة المستوى، بما في ذلك قرار الرئيس الروسي، المتخذ بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي، بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة مؤقتًا، نفذ نظام كييف هجومًا متعمدًا باستخدام ثلاث طائرات دون طيار على منشأة للبنية التحتية للطاقة تقع في بلدة كافكازسكايا (إقليم كراسنودار)".وبحسب بيان الوزارة، فإن المنشأة تضمن نقل النفط من خزانات السكك الحديدية إلى شبكة أنابيب شركة نقل النفط الدولية "كونسورتيوم". ونتيجة سقوط طائرة دون طيار أوكرانية على نقطة شحن للنفط، تم فقدان الضغط في أحد خزانات النفط واندلع حريق على مساحة 1700 متر مربع. ويقوم رجال الإطفاء حالياً بإخماد الحريق.وتلقت قوات الدفاع الجوي الروسية أوامر بتحييد الطائرات دون طيار، حيث أسقطت منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي الصاروخي والمدفعي ستًا منها، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية طائرةً واحدةً أثناء تأدية واجبها، وفقًا للبيان.وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محادثة هاتفية، يوم أمس الثلاثاء، استمرت حوالي ساعتين. ورد الرئيس الروسي بشكل إيجابي على فكرة امتناع أطراف النزاع بشكل متبادل عن مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا وأعطى العسكريين الأمر بذلك.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
https://sarabic.ae/20250319/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-57-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098760968.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري

الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامب

10:13 GMT 19.03.2025
© AP Photoطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف وبعد ساعات من محادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والتي تم خلالها اتخاذ قرار بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، هاجم منشأة لنقل النفط في إقليم كراسنودار بثلاث طائرات دون طيار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في ليلة 19 مارس 2025، وبعد ساعات قليلة من انتهاء المفاوضات الروسية الأمريكية الرفيعة المستوى، بما في ذلك قرار الرئيس الروسي، المتخذ بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي، بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة مؤقتًا، نفذ نظام كييف هجومًا متعمدًا باستخدام ثلاث طائرات دون طيار على منشأة للبنية التحتية للطاقة تقع في بلدة كافكازسكايا (إقليم كراسنودار)".
وبحسب بيان الوزارة، فإن المنشأة تضمن نقل النفط من خزانات السكك الحديدية إلى شبكة أنابيب شركة نقل النفط الدولية "كونسورتيوم". ونتيجة سقوط طائرة دون طيار أوكرانية على نقطة شحن للنفط، تم فقدان الضغط في أحد خزانات النفط واندلع حريق على مساحة 1700 متر مربع. ويقوم رجال الإطفاء حالياً بإخماد الحريق.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه عند تلقي أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مؤقتًا، كانت هناك سبع طائرات هجومية روسية دون طيار تحلق في الجو، مستهدفةً منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية التابعة للمجمع الصناعي العسكري الواقع في مقاطعة نيكولاييف.

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
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وتلقت قوات الدفاع الجوي الروسية أوامر بتحييد الطائرات دون طيار، حيث أسقطت منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي الصاروخي والمدفعي ستًا منها، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية طائرةً واحدةً أثناء تأدية واجبها، وفقًا للبيان.
وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محادثة هاتفية، يوم أمس الثلاثاء، استمرت حوالي ساعتين. ورد الرئيس الروسي بشكل إيجابي على فكرة امتناع أطراف النزاع بشكل متبادل عن مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا وأعطى العسكريين الأمر بذلك.
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
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