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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250319/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-57-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098760968.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 57 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 57 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T05:03+0000
2025-03-19T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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الجيش الروسي
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 57 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "35 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات دون طيار فوق مياه بحر آزوف، وطائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1098742544.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 57 مسيرة أوكرانية خلال الليل

05:03 GMT 19.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 57 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير "35 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات دون طيار فوق مياه بحر آزوف، وطائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 09:44 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
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