عربي
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250316/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-وورش-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-وأماكن-تخزينها-1098697015.html
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الطائرات المسيرة... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T10:33+0000
2025-03-16T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085217560_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_940b977bc9fece52e91cd0f9701a1338.jpg
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق إيزومسكوي وفيشي سولينو وبوروفايا ودروزيليوبوفكا وكاترينيفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وسريبنوي، وبتروفسكوي، وأوداتشنوي، وأوليانوفكا، وبيشانوي، وأوسبينوفكا، وديميتروف، وأليكسيفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" مواقعها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي وفولنوي بول وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريدنيبروفسكوي ونيكولسكوي وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و141 طائرة دون طيار.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكرانيالجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و8-آليات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098696689.html
https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-31-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1098692197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085217560_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_bfc29ef3a5905a956b300e7a034a9bfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها

10:33 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 10:59 GMT 16.03.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 عسكريًا، وست مركبات وأربعة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق إيزومسكوي وفيشي سولينو وبوروفايا ودروزيليوبوفكا وكاترينيفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 240 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة، و10 سيارات، وأربعة مدافع ميدانية، وراجمة صواريخ "غراد"، ومحطتي حرب إلكترونية من طراز "كويرتوس".
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
10:18 GMT
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، حيث تم دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ونوفايا بولتافكا وكريمسكوي ونوفولينوفكا وغوركي وبليشيفكا ودرونوفكا وكونستانتينوفكا ونيكيفوروفكا وستوبوتشكي وإيفانبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 305 عسكريا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وسبعة مدافع مدفعية ميدانية، وراجمة صواريخ "راك - سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وسريبنوي، وبتروفسكوي، وأوداتشنوي، وأوليانوفكا، وبيشانوي، وأوسبينوفكا، وديميتروف، وأليكسيفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 جنديًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وثماني شاحنات صغيرة وخمس قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
04:46 GMT
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" مواقعها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي وفولنوي بول وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس مركبات وثلاث مدافع مدفعية ميدانية.
كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريدنيبروفسكوي ونيكولسكوي وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
كما تم تدمير ما يصل إلى 90 عسكريًا، وخمس سيارات، وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و141 طائرة دون طيار.
مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала