القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
10:33 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 10:59 GMT 16.03.2025)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 عسكريًا، وست مركبات وأربعة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق إيزومسكوي وفيشي سولينو وبوروفايا ودروزيليوبوفكا وكاترينيفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 240 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة، و10 سيارات، وأربعة مدافع ميدانية، وراجمة صواريخ "غراد"، ومحطتي حرب إلكترونية من طراز "كويرتوس".
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، حيث تم دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ونوفايا بولتافكا وكريمسكوي ونوفولينوفكا وغوركي وبليشيفكا ودرونوفكا وكونستانتينوفكا ونيكيفوروفكا وستوبوتشكي وإيفانبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 305 عسكريا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وسبعة مدافع مدفعية ميدانية، وراجمة صواريخ "راك - سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وسريبنوي، وبتروفسكوي، وأوداتشنوي، وأوليانوفكا، وبيشانوي، وأوسبينوفكا، وديميتروف، وأليكسيفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 جنديًا وخمس مركبات قتالية مدرعة وثماني شاحنات صغيرة وخمس قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" مواقعها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي وفولنوي بول وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس مركبات وثلاث مدافع مدفعية ميدانية.
كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريدنيبروفسكوي ونيكولسكوي وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
كما تم تدمير ما يصل إلى 90 عسكريًا، وخمس سيارات، وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و141 طائرة دون طيار.