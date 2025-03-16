https://sarabic.ae/20250316/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-وورش-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-وأماكن-تخزينها-1098697015.html

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الطائرات المسيرة... 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T10:33+0000

2025-03-16T10:33+0000

2025-03-16T10:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وأضافت الوزارة في بيانها اليومي: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق إيزومسكوي وفيشي سولينو وبوروفايا ودروزيليوبوفكا وكاترينيفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، وكراسنوأرميسك، وزفيريفو، وسريبنوي، وبتروفسكوي، وأوداتشنوي، وأوليانوفكا، وبيشانوي، وأوسبينوفكا، وديميتروف، وأليكسيفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" مواقعها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي وفولنوي بول وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة دنيبر القوة البشرية والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بريدنيبروفسكوي ونيكولسكوي وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، أربع قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و141 طائرة دون طيار.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكرانيالجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و8-آليات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098696689.html

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