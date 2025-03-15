https://sarabic.ae/20250315/مقاتلات-روسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-1098679693.html

مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني

مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف قوات الجوية الروسية، لطائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29"، خلال معركة جوية، قبل إسقاطها. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T10:25+0000

2025-03-15T10:25+0000

2025-03-15T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "على محور خاركوف، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وليبتسي".كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتعزيز مواقعها، حيث تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دروزيليوبوفكا ونوفوسيرغييفكا وتشيرنيشينا وبروليتارسكوي في مقاطعة خاركوف، وغريكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع مهمة، حيث دحرت القوات المسلحة الأوكرانية، من مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وفيرولوبوفكا وكونستانتينوفكا وأرتيم في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبتروفسكوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وكراسنوارميسك وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيسكرا وزيليوني غاي وكونستانتينوبول وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من مناطق أولغوفكا ونيكولسكوي وسادوفوي بمقاطعة خيرسون الروسية.كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيّر والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، المنشآت العسكرية والبنية التحتية للمطارات وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية ومنشآت الطاقة، التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة ومعدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة من طراز "جدام"، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و170 طائرة مسيرة، 141 منها خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20250315/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-زاوليشينكا-وروبانشينا-في-مقاطعة-كورسك-1098678965.html

https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-تطهير-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-من-الألغام-بعد-تحريرها-1098678530.html

https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-إسقاط-126-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1098675920.html

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رصد عسكري, روسيا