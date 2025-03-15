https://sarabic.ae/20250315/مقاتلات-روسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-1098679693.html
مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف قوات الجوية الروسية، لطائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29"، خلال معركة جوية، قبل إسقاطها. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T10:25+0000
2025-03-15T10:25+0000
2025-03-15T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "على محور خاركوف، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وليبتسي".كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتعزيز مواقعها، حيث تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دروزيليوبوفكا ونوفوسيرغييفكا وتشيرنيشينا وبروليتارسكوي في مقاطعة خاركوف، وغريكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع مهمة، حيث دحرت القوات المسلحة الأوكرانية، من مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وفيرولوبوفكا وكونستانتينوفكا وأرتيم في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبتروفسكوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وكراسنوارميسك وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيسكرا وزيليوني غاي وكونستانتينوبول وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من مناطق أولغوفكا ونيكولسكوي وسادوفوي بمقاطعة خيرسون الروسية.كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيّر والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، المنشآت العسكرية والبنية التحتية للمطارات وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية ومنشآت الطاقة، التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة ومعدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة من طراز "جدام"، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و170 طائرة مسيرة، 141 منها خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك
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رصد عسكري, روسيا
مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
10:25 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 11:11 GMT 15.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف قوات الجوية الروسية، لطائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29"، خلال معركة جوية، قبل إسقاطها.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "على محور خاركوف، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وليبتسي".
وأضاف البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 عسكريًا، و4 مركبات وقطعة مدفعية ومحطة استطلاع إلكترونية".
كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتعزيز مواقعها، حيث تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دروزيليوبوفكا ونوفوسيرغييفكا وتشيرنيشينا وبروليتارسكوي في مقاطعة خاركوف، وغريكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 255 عسكريا و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة مدرعة من طراز "بينزغاور فيكتور" نمساوية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة.
كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع مهمة، حيث دحرت القوات المسلحة الأوكرانية، من مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وفيرولوبوفكا وكونستانتينوفكا وأرتيم في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع بيان الدفاع الروسية: "كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 فردًا عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و5 سيارات ومدفع وراجمة "راك سا 12" كرواتية الصنع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبتروفسكوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وكراسنوارميسك وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 465 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و8 مركبات و3 قطع مدفعية".
كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيسكرا وزيليوني غاي وكونستانتينوبول وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 160 عسكريا، وعربتين قتاليتين مدرعتين و6 آليات ومدفعيتين ميدانيتين.
كما دحرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من مناطق أولغوفكا ونيكولسكوي وسادوفوي بمقاطعة خيرسون الروسية.
وتم تحييد ما يصل إلى 80 عسكريًا وتدمير 3 سيارات.
كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمسيّر والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، المنشآت العسكرية والبنية التحتية للمطارات وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة والخدمات اللوجستية ومنشآت الطاقة، التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة ومعدات التشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة من طراز "جدام"، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و170 طائرة مسيرة، 141 منها خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.