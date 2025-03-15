الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-إسقاط-126-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1098675920.html
الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائط الدفاع الجوي الخاصة بها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 126 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T04:44+0000
2025-03-15T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103864/81/1038648123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6084ed8cc5d1231064dabbbae581c04.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضح البيان، مناطق إسقاط المسيرات المعادية، إذ "تم تدمير 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الروسي-يحرر-29-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوع-1098663992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103864/81/1038648123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2489da9fb45372776b34dfec931bbddc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

04:44 GMT 15.03.2025
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "تونغوسكا" المضادة للطائرات
منظومة صواريخ تونغوسكا المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik . Kirill Braga
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائط الدفاع الجوي الخاصة بها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 126 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح البيان، مناطق إسقاط المسيرات المعادية، إذ "تم تدمير 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

مدرعة أمريكية من طراز M113 بحوزة الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
أمس, 11:03 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحرر بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала