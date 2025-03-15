https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-إسقاط-126-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1098675920.html
الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائط الدفاع الجوي الخاصة بها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 126 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T04:44+0000
2025-03-15T04:44+0000
2025-03-15T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضح البيان، مناطق إسقاط المسيرات المعادية، إذ "تم تدمير 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الروسي-يحرر-29-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوع-1098663992.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائط الدفاع الجوي الخاصة بها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 126 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح البيان، مناطق إسقاط المسيرات المعادية، إذ "تم تدمير 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.