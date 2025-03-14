https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الروسي-يحرر-29-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوع-1098663992.html

الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري. 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T11:03+0000

2025-03-14T11:03+0000

2025-03-14T11:38+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم تحرير 29 بلدة: سودجا، فيكتوروفكا، نيكولايفكا، ستارايا سوروتشينا، ليبيديفكا، كوسيتسا، مالايا لوكنيا، تشيركاسكوي بوريتشنوي، أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كوباتكين، كولماكوف، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني، كازاشيا لوكنيا، بيرفي نيازي، فتوروي نيازي، زاموستي، ميرني، بودول، ميلوفي، غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك، وكذلك نوفينكويه في مقاطعة سومي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية عززت من مواقعها التكتيكية، ونتيجة لعملياتها النشطة حررت بلدات، نوفوماركوفو، وغوركي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت خلال أسبوع، أفرادا ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمولا جوا، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع محلي.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية حسنت مواقعها، وتمكنت من تحرير بلدتي دنيبروإنرغيا، وكونستنسينوبول، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت أفرادًا ومعدات أربعة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع محلي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء دفاع إقليمي. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 440 عسكريًا، ودبابة و43 سيارة، و6 مدافع ميدانية، عدا عن ذلك تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية، ومحطات مضادة للبطاريات، و5 مستودعات ذخيرة ميدانية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع جوي.وأضاف البيان أنه، في الفترة من 8 إلى 14 مارس/ آذار، نفذت القوات المسلحة الروسية 15 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، والطائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و 27 قنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نبتون"، و 17 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 1135 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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