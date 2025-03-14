https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الروسي-يحرر-29-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوع-1098663992.html
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T11:03+0000
2025-03-14T11:03+0000
2025-03-14T11:38+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم تحرير 29 بلدة: سودجا، فيكتوروفكا، نيكولايفكا، ستارايا سوروتشينا، ليبيديفكا، كوسيتسا، مالايا لوكنيا، تشيركاسكوي بوريتشنوي، أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كوباتكين، كولماكوف، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني، كازاشيا لوكنيا، بيرفي نيازي، فتوروي نيازي، زاموستي، ميرني، بودول، ميلوفي، غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك، وكذلك نوفينكويه في مقاطعة سومي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية عززت من مواقعها التكتيكية، ونتيجة لعملياتها النشطة حررت بلدات، نوفوماركوفو، وغوركي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت خلال أسبوع، أفرادا ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمولا جوا، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع محلي.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية حسنت مواقعها، وتمكنت من تحرير بلدتي دنيبروإنرغيا، وكونستنسينوبول، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت أفرادًا ومعدات أربعة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع محلي.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء دفاع إقليمي. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 440 عسكريًا، ودبابة و43 سيارة، و6 مدافع ميدانية، عدا عن ذلك تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية، ومحطات مضادة للبطاريات، و5 مستودعات ذخيرة ميدانية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع جوي.وأضاف البيان أنه، في الفترة من 8 إلى 14 مارس/ آذار، نفذت القوات المسلحة الروسية 15 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، والطائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و 27 قنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نبتون"، و 17 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 1135 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
11:03 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 11:38 GMT 14.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم تحرير 29 بلدة: سودجا، فيكتوروفكا، نيكولايفكا، ستارايا سوروتشينا، ليبيديفكا، كوسيتسا، مالايا لوكنيا، تشيركاسكوي بوريتشنوي، أغرونوم، بوغدانوفكا، بونداريفكا، دميتريكوف، زازوليفكا، إيفاشكوفسكي، كوباتكين، كولماكوف، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، برافدا، يوجني، كازاشيا لوكنيا، بيرفي نيازي، فتوروي نيازي، زاموستي، ميرني، بودول، ميلوفي، غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك، وكذلك نوفينكويه في مقاطعة سومي.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية عززت من مواقعها التكتيكية، ونتيجة لعملياتها النشطة حررت بلدات، نوفوماركوفو، وغوركي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت خلال أسبوع، أفرادا ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمولا جوا، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع محلي.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1815 عسكريًا، و3 دبابات، و16 مركبة قتالية مدرعة، و24 سيارة، و25 مدفع ميدان، وتدمير 15 مستودع ذخيرة ميداني.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية حسنت مواقعها،
وتمكنت من تحرير بلدتي دنيبروإنرغيا، وكونستنسينوبول، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت أفرادًا ومعدات أربعة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع محلي.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1085 عسكريًا، و4 دبابات، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و11 مركبة قتالية مدرعة، و20 سيارة، و18 قطعة مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء دفاع إقليمي. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 440 عسكريًا، ودبابة و43 سيارة، و6 مدافع ميدانية، عدا عن ذلك تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية، ومحطات مضادة للبطاريات، و5 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة
والمعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع جوي.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1585 عسكريًا، ودبابتين، و 14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 7 مركبات أجنبية الصنع، وتم تدمير 32 مركبة، و 19 مدفعا ميدانيا، و15 محطة حرب إلكترونية، و8 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وأضاف البيان أنه، في الفترة من 8 إلى 14 مارس/ آذار، نفذت القوات المسلحة الروسية 15 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، والطائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن التجميع، ومواقع التخزين والتدريب لمشغلي الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ- 29"
تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و 27 قنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نبتون"، و 17 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 1135 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.