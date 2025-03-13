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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250313/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1098625520.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T10:54+0000
2025-03-13T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وعلى اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر بتشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي كازاتشيا لوبان، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ودبابة، و5 مركبات، وقطعتين مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، تم تدمير مستودع الذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث آليات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، تم تدمير مستودعين للذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ألكسندروبول، وألكساندر كالينوفو، وفيروليوبوفكا، وكونستانتينوفكا، وأليكسيفو دروغكوفكا، وكريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، وخلال العمليات النشطة، استهدفت تشكيلات لواء مشاة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أوترادنوي، وبوغاتير، وفيدوروفكا، وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت المنشآت العسكرية للبنية التحتية للمطارات، وورشة إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:54 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وعلى اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر بتشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي كازاتشيا لوبان، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ودبابة، و5 مركبات، وقطعتين مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، تم تدمير مستودع الذخيرة.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبانكي، ونوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك
09:11 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث آليات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، تم تدمير مستودعين للذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ألكسندروبول، وألكساندر كالينوفو، وفيروليوبوفكا، وكونستانتينوفكا، وأليكسيفو دروغكوفكا، وكريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:34 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، وخلال العمليات النشطة، استهدفت تشكيلات لواء مشاة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أوترادنوي، وبوغاتير، وفيدوروفكا، وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 180 عسكرياً، ودبابة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك وحدتان مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم.

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 11:03 GMT
وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت المنشآت العسكرية للبنية التحتية للمطارات، وورشة إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وصاروخين متعددي الإطلاق من طراز "هيمارس" من صنع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 147 طائرة دون طيار.
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
11 مارس, 08:59 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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