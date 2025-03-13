https://sarabic.ae/20250313/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1098625520.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T10:54+0000

2025-03-13T10:54+0000

2025-03-13T11:12+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وعلى اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر بتشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية والآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي كازاتشيا لوبان، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ودبابة، و5 مركبات، وقطعتين مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، تم تدمير مستودع الذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث آليات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، تم تدمير مستودعين للذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ألكسندروبول، وألكساندر كالينوفو، وفيروليوبوفكا، وكونستانتينوفكا، وأليكسيفو دروغكوفكا، وكريمسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، وخلال العمليات النشطة، استهدفت تشكيلات لواء مشاة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أوترادنوي، وبوغاتير، وفيدوروفكا، وكونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت المنشآت العسكرية للبنية التحتية للمطارات، وورشة إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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