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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250313/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-سودجا-وميلوفوي-وبودول-في-مقاطعة-كورسك-1098620313.html
القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T09:11+0000
2025-03-13T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير مدينة سودجا وبلدتي ميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من لواءين مشاة ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وزابسيلي، وأوليشنيا، وروبانشينا، وسودجا.واستهدفت الضربات الجوية، وضربات المدفعية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية، في مناطق غورنال، وأوليشنيا، والإسكندرية، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفاراتشينو، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ونوفينكويه، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال القتال على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 67150 عسكريًا، و392 دبابة، و316 مركبة قتال مشاة، و278 ناقلة جنود مدرعة، و2196 مركبة قتالية مدرعة، و2428 مركبة، و549 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، و7 قاذفات "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و16 رادارا مضادا للبطاريات، وعشر رادارات للدفاع الجوي، و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-الجيش-أبلغ-بوتين-ببدء-المرحلة-النهائية-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-الأوكرانية--1098615742.html
https://sarabic.ae/20250312/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-جديدة-في-مقاطعة-كورسك-1098599219.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك

09:11 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير مدينة سودجا وبلدتي ميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من لواءين مشاة ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وزابسيلي، وأوليشنيا، وروبانشينا، وسودجا.
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
أمس, 18:49 GMT
واستهدفت الضربات الجوية، وضربات المدفعية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية، في مناطق غورنال، وأوليشنيا، والإسكندرية، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفاراتشينو، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ونوفينكويه، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
وذكر البيان أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 340 جنديًا، كما تم تدمير آليتين قتاليتين للمشاة، و3 ناقلات جند مدرعة، وخمس آليات قتالية مدرعة، و17 سيارة، و4 قطع مدفعية، ومدفعي هاون، ونقطتي سيطرة للطائرات المسيرة.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية
05:36 GMT
وفي المجمل، خلال القتال على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 67150 عسكريًا، و392 دبابة، و316 مركبة قتال مشاة، و278 ناقلة جنود مدرعة، و2196 مركبة قتالية مدرعة، و2428 مركبة، و549 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، و7 قاذفات "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و16 رادارا مضادا للبطاريات، وعشر رادارات للدفاع الجوي، و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح، ومركبة قيادة وأركان.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
أمس, 09:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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