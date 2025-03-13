https://sarabic.ae/20250313/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-سودجا-وميلوفوي-وبودول-في-مقاطعة-كورسك-1098620313.html

القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T09:11+0000

2025-03-13T09:11+0000

2025-03-13T09:38+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير مدينة سودجا وبلدتي ميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك".وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من لواءين مشاة ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وزابسيلي، وأوليشنيا، وروبانشينا، وسودجا.واستهدفت الضربات الجوية، وضربات المدفعية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية، في مناطق غورنال، وأوليشنيا، والإسكندرية، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفاراتشينو، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ونوفينكويه، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال القتال على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 67150 عسكريًا، و392 دبابة، و316 مركبة قتال مشاة، و278 ناقلة جنود مدرعة، و2196 مركبة قتالية مدرعة، و2428 مركبة، و549 قطعة مدفعية، و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، و7 قاذفات "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة، و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و16 رادارا مضادا للبطاريات، وعشر رادارات للدفاع الجوي، و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-الجيش-أبلغ-بوتين-ببدء-المرحلة-النهائية-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-الأوكرانية--1098615742.html

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