https://sarabic.ae/20250313/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-77-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098614893.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T04:34+0000
2025-03-13T04:34+0000
2025-03-13T04:34+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 12 مارس (آذار الجاري)، إلى الساعة 06:36 بتوقيت موسكو يوم 13 مارس (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 12 مارس (آذار الجاري)، إلى الساعة 06:36 بتوقيت موسكو يوم 13 مارس (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.