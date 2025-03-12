https://sarabic.ae/20250312/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوماركوفو-ودنيبروإنيرغيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098600524.html

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T11:03+0000

2025-03-12T11:03+0000

2025-03-12T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة نوفوماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 شاحنات صغيرة، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة.وتابع البيان: "واصت وحدات من قوات مجموعة المركز" التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مستهدفة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفيريفو، وسريبنوي، وأوداشنوي، وبيشانوي، وأوسبنوفكا، ونوفوبافلوفكا، شيفتشينكو وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفويي، ودروبشيفو، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعيين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "أي إن/ تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وتشيرفوني ماياك ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا، وتدمير ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أميركية الصنع، و6 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "أنكفالا أن" ومستودع ذخيرة."وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة من نوع "جدام" وراجمة "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 91 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول فيرفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديوروسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة

https://sarabic.ae/20250312/رفع-العلم-الروسي-فوق-مركز-مدينة-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098599114.html

https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html

https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html

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