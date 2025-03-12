القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:03 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 12.03.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة نوفوماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات الروسية استهدفت تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيفيرسك، ونيكولايفكا، وريزنيكوفكا، وتشاسوف يار، ودروجبا، وكونستانتينوفكا، وكريمسكوي، وبريديتشينو، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 شاحنات صغيرة، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة.
وتابع البيان: "واصت وحدات من قوات مجموعة المركز" التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مستهدفة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفيريفو، وسريبنوي، وأوداشنوي، وبيشانوي، وأوسبنوفكا، ونوفوبافلوفكا، شيفتشينكو وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 445 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "فاب" فرنسية الصنع، ومركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إتش إم إم دبليو في"، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "كوساك"، و4 سيارات، و7 بطاريات مدفعية.
وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفويي، ودروبشيفو، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعيين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "أي إن/ تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".
وأكد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" قامت بتحرير قرية دنيبرونيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 160 عسكرياً، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، و5 مدافع ميدانية.
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وتشيرفوني ماياك ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا، وتدمير ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أميركية الصنع، و6 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "أنكفالا أن" ومستودع ذخيرة."
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة من نوع "جدام" وراجمة "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 91 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في