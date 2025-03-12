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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250312/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوماركوفو-ودنيبروإنيرغيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098600524.html
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T11:03+0000
2025-03-12T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة نوفوماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 شاحنات صغيرة، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة.وتابع البيان: "واصت وحدات من قوات مجموعة المركز" التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مستهدفة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفيريفو، وسريبنوي، وأوداشنوي، وبيشانوي، وأوسبنوفكا، ونوفوبافلوفكا، شيفتشينكو وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفويي، ودروبشيفو، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعيين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "أي إن/ تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".وتابع البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وتشيرفوني ماياك ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا، وتدمير ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أميركية الصنع، و6 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "أنكفالا أن" ومستودع ذخيرة."وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة من نوع "جدام" وراجمة "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 91 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول فيرفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديوروسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
https://sarabic.ae/20250312/رفع-العلم-الروسي-فوق-مركز-مدينة-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098599114.html
https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html
https://sarabic.ae/20250311/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-وأكثر-من-100-كيلومتر-مربع-في-مقاطعة-كورسك-1098571916.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:03 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 12.03.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نوفوماركوفو ودنيبروإنيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة نوفوماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

القوات الروسية استهدفت تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيفيرسك، ونيكولايفكا، وريزنيكوفكا، وتشاسوف يار، ودروجبا، وكونستانتينوفكا، وكريمسكوي، وبريديتشينو، وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 شاحنات صغيرة، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
09:35 GMT
وتابع البيان: "واصت وحدات من قوات مجموعة المركز" التقدم إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مستهدفة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زفيريفو، وسريبنوي، وأوداشنوي، وبيشانوي، وأوسبنوفكا، ونوفوبافلوفكا، شيفتشينكو وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 445 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "فاب" فرنسية الصنع، ومركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إتش إم إم دبليو في"، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "كوساك"، و4 سيارات، و7 بطاريات مدفعية.

وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفويي، ودروبشيفو، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية".
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يهز الدفاعات الأوكرانية بعملية عسكرية مبتكرة في مقاطعة كورسك... فيديو
08:06 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفعيين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "أي إن/ تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".

وأكد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" قامت بتحرير قرية دنيبرونيرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 160 عسكرياً، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، و5 مدافع ميدانية.

وتابع البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" القوى العسكرية العاملة والمعدات في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وتشيرفوني ماياك ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
أمس, 08:59 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا، وتدمير ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أميركية الصنع، و6 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "أنكفالا أن" ومستودع ذخيرة."
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة من نوع "جدام" وراجمة "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 91 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
روسيا: الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة
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