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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كونستانتينوبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098523000.html
القوات الروسية تحرر بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T10:16+0000
2025-03-09T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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القوات الروسية تحرر بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:16 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 09.03.2025)
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طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع كراب بولندي ذاتي الحركة.

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