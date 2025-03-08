https://sarabic.ae/20250308/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-ومنشأة-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1098497205.html
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T10:48+0000
2025-03-08T10:48+0000
2025-03-08T11:16+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه في اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بتشكيلات ثلاثة ألوية دفاع إقليمي، في مناطق بلدتي غرانوف، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، وسبع مركبات، وثلاثة مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كاترينيفكا، وكامينكا، وكوندراشوفكا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيفيرسك، وروزوفكا، وكونستانتينوفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 245 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها نحو أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية، والحرس الوطني وفوج الهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وبيريبودوفا، ونوفوبول، وكونستانتينوبول، ودنيبروينرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشأة الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش الإنتاج ومستودعات التخزين، ونقاط التحكم بالطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 148 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و178 طائرة دون طيار من نوع الطائرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
10:48 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 11:16 GMT 08.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه في اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بتشكيلات ثلاثة ألوية دفاع إقليمي، في مناطق بلدتي غرانوف، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، وسبع مركبات، وثلاثة مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كاترينيفكا، وكامينكا، وكوندراشوفكا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 195 عسكرياً، وعربتين قتاليتين مدرعتين من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسيارتين، وخمس قطع مدفعية ميدانية اثنتان منها غربية الصنع. وتم تدمير مخزنين للذخيرة، وسبعة محطات للحرب الإلكترونية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيفيرسك، وروزوفكا، وكونستانتينوفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 245 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها نحو أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية،
والحرس الوطني وفوج الهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وبيريبودوفا، ونوفوبول، وكونستانتينوبول، ودنيبروينرغيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "آرتشر" سويدية الصنع.
وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية،
ومنشأة الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش الإنتاج ومستودعات التخزين، ونقاط التحكم بالطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 148 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي
خمس قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و178 طائرة دون طيار من نوع الطائرات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.