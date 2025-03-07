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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1098471578.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر جسيمة بالعدة والعتاد. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T11:49+0000
2025-03-07T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غونتشاروفكا، وزابسيلي، وزاوليشينكا، وإيفاشكوفسكي، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وأورلوفكا، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا.وأضاف البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوغدانوفكا، وبونداريفكا، وفيكتوروفكا، وغويفو، وكوسيتسا، ولوكنيا، وميلوفي، وميرني، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 65400 عسكرياً، و386 دبابة، و296 مركبة مشاة قتالية، و257 ناقلة جند مدرعة، و2137 مركبة قتالية مصفحة، و2328 سيارة، و516 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و119 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و53 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 21 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
https://sarabic.ae/20250307/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-مشتركة-بأسلحة-عالية-الدقة-على-البنية-التحتية-للقوات-الأوكرانية-1098465086.html
https://sarabic.ae/20250307/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-39-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098459914.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

11:49 GMT 07.03.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر جسيمة بالعدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غونتشاروفكا، وزابسيلي، وزاوليشينكا، وإيفاشكوفسكي، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وأورلوفكا، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا.
وأضاف البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوغدانوفكا، وبونداريفكا، وفيكتوروفكا، وغويفو، وكوسيتسا، ولوكنيا، وميلوفي، وميرني، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية
09:45 GMT

وذكر البيان أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 عسكريًا، وتم تدمير دبابة، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميداني، وأربعة قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 65400 عسكرياً، و386 دبابة، و296 مركبة مشاة قتالية، و257 ناقلة جند مدرعة، و2137 مركبة قتالية مصفحة، و2328 سيارة، و516 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و119 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و53 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 21 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 39 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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