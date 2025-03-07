https://sarabic.ae/20250307/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1098471578.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر جسيمة بالعدة والعتاد. 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T11:49+0000

2025-03-07T11:49+0000

2025-03-07T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

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أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غونتشاروفكا، وزابسيلي، وزاوليشينكا، وإيفاشكوفسكي، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ولوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وأورلوفكا، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودجا.وأضاف البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوغدانوفكا، وبونداريفكا، وفيكتوروفكا، وغويفو، وكوسيتسا، ولوكنيا، وميلوفي، وميرني، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 65400 عسكرياً، و386 دبابة، و296 مركبة مشاة قتالية، و257 ناقلة جند مدرعة، و2137 مركبة قتالية مصفحة، و2328 سيارة، و516 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و119 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و53 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 21 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي