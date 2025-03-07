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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-39-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098459914.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 39 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 39 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T04:58+0000
2025-03-07T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 39 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت أنه "تم تدمير 14 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و12 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، وسبع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وثلاث طائرات دون طيار فوق مياه بحر آزوف، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات روستوف وبيلغورود وأوريول".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الروسي-يستهدف-بمختلف-الأسلحة-الدقيقة-المطارات-العسكرية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية-1098373573.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 39 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:58 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 39 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه "تم تدمير 14 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و12 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، وسبع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وثلاث طائرات دون طيار فوق مياه بحر آزوف، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات روستوف وبيلغورود وأوريول".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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