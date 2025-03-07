https://sarabic.ae/20250307/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-مشتركة-بأسلحة-عالية-الدقة-على-البنية-التحتية-للقوات-الأوكرانية-1098465086.html

الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية

الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة استهدفت من خلالها البنية التحتية للقوات المسلحة الأوكرانية. 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T09:45+0000

2025-03-07T09:45+0000

2025-03-07T10:11+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، وورش الإنتاج ومستودعات التخزين، ونقاط التحكم بالطائرات دون طيار، ومواقع تمركز القوارب، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب".وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية وبرية بعيدة المدى وعالية الدقة، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، تم تحقيق هدف الضربة.وأضاف البيان أنه، وعلى مدار الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. واستهدف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لفرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة فرق مشاة ميكانيكية، وآليات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي.وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 1590 عسكريا، و6 دبابات، و74 مركبة مدرعة قتالية، و99 سيارة. وتم تدمير 28 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع، وخمسة محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، ولواء جوي محمول، وفوج من الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من تحسين موقعها التكتيكي، وتحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية وعددا من الالوية التابعة للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3810 عسكريًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 16 غربية الصنع، و25 سيارة، و21 قطعة مدفعية ميدانية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات سكودنويه، وبورلاتسكويه، وبريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف أربعة ألوية ميكانيكية، ولواء غايغر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

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