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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-مشتركة-بأسلحة-عالية-الدقة-على-البنية-التحتية-للقوات-الأوكرانية-1098465086.html
الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة استهدفت من خلالها البنية التحتية للقوات المسلحة الأوكرانية. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T09:45+0000
2025-03-07T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/15/1085236491_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_9c3898e252fe109384b9edb5716d776d.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، وورش الإنتاج ومستودعات التخزين، ونقاط التحكم بالطائرات دون طيار، ومواقع تمركز القوارب، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب".وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية وبرية بعيدة المدى وعالية الدقة، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، تم تحقيق هدف الضربة.وأضاف البيان أنه، وعلى مدار الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. واستهدف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لفرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة فرق مشاة ميكانيكية، وآليات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي.وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 1590 عسكريا، و6 دبابات، و74 مركبة مدرعة قتالية، و99 سيارة. وتم تدمير 28 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع، وخمسة محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، ولواء جوي محمول، وفوج من الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من تحسين موقعها التكتيكي، وتحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية وعددا من الالوية التابعة للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3810 عسكريًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 16 غربية الصنع، و25 سيارة، و21 قطعة مدفعية ميدانية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات سكودنويه، وبورلاتسكويه، وبريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف أربعة ألوية ميكانيكية، ولواء غايغر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يشن ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية

09:45 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 07.03.2025)
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مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربات مشتركة بأسلحة عالية الدقة استهدفت من خلالها البنية التحتية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك تضررت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، وورش الإنتاج ومستودعات التخزين، ونقاط التحكم بالطائرات دون طيار، ومواقع تمركز القوارب، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب".
وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية وبرية بعيدة المدى وعالية الدقة، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، تم تحقيق هدف الضربة.
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04:58 GMT
وأضاف البيان أنه، وعلى مدار الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. واستهدف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لفرقة مشاة ميكانيكية ثقيلة، وخمسة فرق مشاة ميكانيكية، وآليات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 1590 عسكريا، و6 دبابات، و74 مركبة مدرعة قتالية، و99 سيارة. وتم تدمير 28 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع، وخمسة محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة.
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أمس, 11:11 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وأوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1525 عسكريا، ودبابتين، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و40 مركبة، و29 قطعة مدفعية ميدانية، 10 منها من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية، و11 مستودعا للذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءي مشاة آليين، ولواء جوي محمول، وفوج من الطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي.
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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
28 يناير, 11:39 GMT
وعلى مدار أسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1665 عسكريًا، ودبابة، و11 مركبة قتالية مدرعة، و19 سيارة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك أربع قطع غربية الصنع، وتم تدمير 7 مستودعات للذخيرة، و4 محطات للحرب الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من تحسين موقعها التكتيكي، وتحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية وعددا من الالوية التابعة للقوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3810 عسكريًا، ودبابتين، و29 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 16 غربية الصنع، و25 سيارة، و21 قطعة مدفعية ميدانية.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
5 مارس, 09:09 GMT
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات سكودنويه، وبورلاتسكويه، وبريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف أربعة ألوية ميكانيكية، ولواء غايغر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.
وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وخمسة صواريخ متعددة الإطلاق من نوع "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 637 طائرة دون طيار. وعلى مدار أسبوع، استسلم 35 جنديًا أوكرانياً على خط التماس.
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مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
3 مارس, 07:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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