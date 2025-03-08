https://sarabic.ae/20250308/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-فيكتوروفكا-ونيكولايفكا-وستارايا-سوروتشينا-في-مقاطعة-كورسك-1098491148.html
القوات الروسية تحرر بلدات فيكتوروفكا ونيكولايفكا وستارايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدات فيكتوروفكا ونيكولايفكا وستارايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدت فيكتوروفكا، ونيكولايفكا، وستارايا سوروتشينا في مقاطعة... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T09:21+0000
2025-03-08T09:21+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "خلال العمليات الهجومية في مقاطعة كورسك، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية من من تحرير بلدات فيكتوروفكا ونيكولايفكا، وستارايا سوروتشينا".وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية الثقيلة، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وإيفاشكوفسكي، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وأورلوفكا، وروبانشينا، وسودجا وتشيركاسكايا كونوبيلكا.وذكر البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في مناطق فيكتوروفكا، وغورنال، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكوباتكين، وميلوفي، وميرني، وأوليشنيا، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبلوفودي، وزورافكا، وزابسيلي، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
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روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدات فيكتوروفكا ونيكولايفكا وستارايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك
09:21 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 09:28 GMT 08.03.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدت فيكتوروفكا، ونيكولايفكا، وستارايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "خلال العمليات الهجومية في مقاطعة كورسك، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية من من تحرير بلدات فيكتوروفكا ونيكولايفكا، وستارايا سوروتشينا".
وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية الثقيلة، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وإيفاشكوفسكي، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، وأورلوفكا، وروبانشينا، وسودجا وتشيركاسكايا كونوبيلكا.
وذكر البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في مناطق فيكتوروفكا، وغورنال، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكوباتكين، وميلوفي، وميرني، وأوليشنيا، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبلوفودي، وزورافكا، وزابسيلي، وميروبولي، ونوفينكويه، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.