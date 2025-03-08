https://sarabic.ae/20250308/إسكندر-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1098505342.html
"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو
"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بشن ضربة صاروخية مباشرة بواسطة منظومة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية على موقع مموه عسكري لقوات نظام كييف في... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T14:48+0000
2025-03-08T14:48+0000
2025-03-08T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098505185_0:0:1044:588_1920x0_80_0_0_636a1e6d909493e056dd63560bceaec7.png
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية باستخدام منظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية التشغيلية على موقع لراجمة صواريخ "هيمارس" في مدينة نوفونيكولاييفكا (26 كم شرق مقاطعة نيكولاييف)".وأوضح البيان أنه ونتيجة للضربة، تم تدمير عربة تلقيم لراجمة صواريخ "هيمارس" الأوكرانية، وتحييد ما لا يقل عن 10 جنود أوكرانيين.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
https://sarabic.ae/20250308/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-ومنشأة-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1098497205.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بشن ضربة صاروخية مباشرة بواسطة منظومة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية على موقع مموه عسكري لقوات نظام كييف في مقاطعة نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية باستخدام منظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية التشغيلية على موقع لراجمة صواريخ "هيمارس" في مدينة نوفونيكولاييفكا (26 كم شرق مقاطعة نيكولاييف)".
وأوضح البيان أنه ونتيجة للضربة، تم تدمير عربة تلقيم لراجمة صواريخ "هيمارس" الأوكرانية، وتحييد ما لا يقل عن 10 جنود أوكرانيين.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية
ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.