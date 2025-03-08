"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو

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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
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المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
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مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
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عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
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123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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14:03 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250308/إسكندر-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1098505342.html
"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو
"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بشن ضربة صاروخية مباشرة بواسطة منظومة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية على موقع مموه عسكري لقوات نظام كييف في... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T14:48+0000
2025-03-08T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية باستخدام منظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية التشغيلية على موقع لراجمة صواريخ "هيمارس" في مدينة نوفونيكولاييفكا (26 كم شرق مقاطعة نيكولاييف)".وأوضح البيان أنه ونتيجة للضربة، تم تدمير عربة تلقيم لراجمة صواريخ "هيمارس" الأوكرانية، وتحييد ما لا يقل عن 10 جنود أوكرانيين.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
https://sarabic.ae/20250308/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-ومنشأة-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1098497205.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو

14:48 GMT 08.03.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense"إسكندر" الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية
إسكندر الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بشن ضربة صاروخية مباشرة بواسطة منظومة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية على موقع مموه عسكري لقوات نظام كييف في مقاطعة نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية باستخدام منظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية التشغيلية على موقع لراجمة صواريخ "هيمارس" في مدينة نوفونيكولاييفكا (26 كم شرق مقاطعة نيكولاييف)".
وأوضح البيان أنه ونتيجة للضربة، تم تدمير عربة تلقيم لراجمة صواريخ "هيمارس" الأوكرانية، وتحييد ما لا يقل عن 10 جنود أوكرانيين.
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
10:48 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
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