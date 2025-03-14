https://sarabic.ae/20250314/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غونتشاروفكا-في-مقاطعة-كورسك-1098655958.html

القوات الروسية تحرر بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحرر بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حررت بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك الروسية، وصدت هجمات عدة على هذا... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T09:24+0000

2025-03-14T09:24+0000

2025-03-14T09:52+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال عمليات هجومية، حررت بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك.واستهدفت القوات الروسية تشكيلات لواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وزاوليشينكا وزابسيلي وأوليشنيا وروبانشينا.يشار إلى أنه خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 67410 عسكريين، و392 دبابة و316 مركبة قتالية للمشاة و283 ناقلة جند مدرعة و2198 مركبة قتالية مدرعة و2433 مركبة و553 قطعة مدفعية و52 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 13 قاذفة من طراز "هيمارس" و7 قاذفات من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و16 رادارًا مضادًا للبطاريات و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، و مركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة

https://sarabic.ae/20250313/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-سودجا-وميلوفوي-وبودول-في-مقاطعة-كورسك-1098620313.html

https://sarabic.ae/20250313/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1098625520.html

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