https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و8-آليات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098696689.html
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، قضت على أكثر من 220 عسكرياً أوكرانياً في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وذلك خلال الـ... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T10:18+0000
2025-03-16T10:18+0000
2025-03-16T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات، و3 مدافع ميدان، بالإضافة إلى وحدة تحكم بالطائرات المسيرة".وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 67850 عسكريًا و394 دبابة و317 مركبات قتال للمشاة و285 ناقلة جند مدرعة و2200 مركبة قتالية مدرعة..".وذكرت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومدفعين ميدانيين، وقاذفي هاون، بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة".مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-تطهير-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-من-الألغام-بعد-تحريرها-1098678530.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
10:18 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 16.03.2025)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، قضت على أكثر من 220 عسكرياً أوكرانياً في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات، و3 مدافع ميدان، بالإضافة إلى وحدة تحكم بالطائرات المسيرة".
وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 67850 عسكريًا و394 دبابة و317 مركبات قتال للمشاة و285 ناقلة جند مدرعة و2200 مركبة قتالية مدرعة..".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك الروسية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 220 جنديا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومدفعين ميدانيين، وقاذفي هاون، بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة".