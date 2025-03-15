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شؤون عسكرية
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مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن قوات الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يعد أمام القوات المسلحة الأوكرانية، أي وسيلة للانسحاب المنظم من مقاطعة كورسك الروسية، باستخدام... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T07:26+0000
2025-03-15T07:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال محاور الوكالة: "الوضع حرج بالنسبة لهم (القوات الأوكرانية)، يتم التحكم في جميع الطرق من الجو من قبل قواتنا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، عن تحرير المركز الإقليمي لمدينة سودجا.وأبلغ رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية معزولة في كورسك، ويجري الآن تدميرها بشكل منهجي، وفي اتجاهات معينة، عبرت الوحدات الروسية حدود الدولة ودخلت مقاطعة سومي.وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، يوم أمس الجمعة، قال الرئيس بوتين، إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وقال بوتين: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم، وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الروسي-يحرر-29-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوع-1098663992.html
https://sarabic.ae/20250314/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غونتشاروفكا-في-مقاطعة-كورسك-1098655958.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات

07:26 GMT 15.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
صرح ممثل عن قوات الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يعد أمام القوات المسلحة الأوكرانية، أي وسيلة للانسحاب المنظم من مقاطعة كورسك الروسية، باستخدام المعدات.
وقال محاور الوكالة: "الوضع حرج بالنسبة لهم (القوات الأوكرانية)، يتم التحكم في جميع الطرق من الجو من قبل قواتنا".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أيام قليلة حرر أكثر من 1100 كيلومتر من الأراضي، التي استولت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قرى ستارايا سوروتشينا ومالايا لوكنيا وتشيركاسي بوريتشنوي ومارتينوفكا وميخائيلوفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، عن تحرير المركز الإقليمي لمدينة سودجا.
وأبلغ رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية معزولة في كورسك، ويجري الآن تدميرها بشكل منهجي، وفي اتجاهات معينة، عبرت الوحدات الروسية حدود الدولة ودخلت مقاطعة سومي.
مدرعة أمريكية من طراز M113 بحوزة الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
أمس, 11:03 GMT

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي في المنطقة التي دخلتها قوات كييف في مقاطعة كورسك، ستحصل على الحياة والمعاملة الكريمة إذا ألقى أفرادها أسلحتهم واستسلموا.

وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، يوم أمس الجمعة، قال الرئيس بوتين، إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
القوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة غونتشاروفكا في مقاطعة كورسك
أمس, 09:24 GMT
وأشار بوتين إلى أنه يتفهم دعوة الرئيس الأمريكي إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية في معاملة هؤلاء العسكريين.
وقال بوتين: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم، وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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