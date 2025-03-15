https://sarabic.ae/20250315/مصدر-القوات-الأوكرانية-لا-تمتلك-طريقة-منظمة-للهروب-من-مقاطعة-كورسك-باستخدام-المعدات-1098677192.html
مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن قوات الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يعد أمام القوات المسلحة الأوكرانية، أي وسيلة للانسحاب المنظم من مقاطعة كورسك الروسية، باستخدام... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T07:26+0000
2025-03-15T07:26+0000
2025-03-15T07:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال محاور الوكالة: "الوضع حرج بالنسبة لهم (القوات الأوكرانية)، يتم التحكم في جميع الطرق من الجو من قبل قواتنا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، عن تحرير المركز الإقليمي لمدينة سودجا.وأبلغ رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية معزولة في كورسك، ويجري الآن تدميرها بشكل منهجي، وفي اتجاهات معينة، عبرت الوحدات الروسية حدود الدولة ودخلت مقاطعة سومي.وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، يوم أمس الجمعة، قال الرئيس بوتين، إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وقال بوتين: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم، وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الروسي-يحرر-29-بلدة-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوع-1098663992.html
https://sarabic.ae/20250314/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غونتشاروفكا-في-مقاطعة-كورسك-1098655958.html
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روسيا, رصد عسكري
مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
صرح ممثل عن قوات الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يعد أمام القوات المسلحة الأوكرانية، أي وسيلة للانسحاب المنظم من مقاطعة كورسك الروسية، باستخدام المعدات.
وقال محاور الوكالة: "الوضع حرج بالنسبة لهم (القوات الأوكرانية)، يتم التحكم في جميع الطرق من الجو من قبل قواتنا".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أيام قليلة حرر أكثر من 1100 كيلومتر من الأراضي، التي استولت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قرى ستارايا سوروتشينا ومالايا لوكنيا وتشيركاسي بوريتشنوي ومارتينوفكا وميخائيلوفكا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، عن تحرير المركز الإقليمي لمدينة سودجا.
وأبلغ رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية معزولة في كورسك، ويجري الآن تدميرها بشكل منهجي، وفي اتجاهات معينة، عبرت الوحدات الروسية حدود الدولة ودخلت مقاطعة سومي.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي في المنطقة التي دخلتها قوات كييف في مقاطعة كورسك، ستحصل على الحياة والمعاملة الكريمة إذا ألقى أفرادها أسلحتهم واستسلموا.
وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، يوم أمس الجمعة، قال الرئيس بوتين، إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وأشار بوتين إلى أنه يتفهم دعوة الرئيس الأمريكي إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية في معاملة هؤلاء العسكريين.
وقال بوتين
: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم، وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.