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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250314/بوتين-يرد-على-طلب-ترامب-حول-إنقاذ-أرواح-العسكريين-الأوكرانيين-المحاصرين-في-كورسك-1098671263.html
بوتين يرد على طلب ترامب حول إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في كورسك
بوتين يرد على طلب ترامب حول إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في كورسك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي في المنطقة التي دخلتها قوات كييف في مقاطعة كورسك، ستحصل على الحياة والمعاملة... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T17:20+0000
2025-03-14T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة، قال إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وقال بوتين: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الوضع في مجال إعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتحرك، وسنرى ما سيحدث".وأضاف بوتين أن الإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبذل قصارى جهدها لاستعادة العلاقات مع روسيا.ووفقا للرئيس الروسي، يجب معاملة جميع الأسرى بطريقة إنسانية وفقا لقوانين روسيا الاتحادية، لكن تصرفات السجناء الذين ارتكبوا جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك تصنف على أنها إرهاب.وقال بوتين إن المرتزقة الأجانب لا تشملهم اتفاقية معاملة أسرى الحرب.
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يرد على طلب ترامب حول إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في كورسك

17:20 GMT 14.03.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي في المنطقة التي دخلتها قوات كييف في مقاطعة كورسك، ستحصل على الحياة والمعاملة الكريمة إذا ألقى أفرادها أسلحتهم واستسلموا.
وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة، قال إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وأشار بوتين إلى أنه يتفهم دعوة الرئيس الأمريكي إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية في معاملة هؤلاء العسكريين.

وقال بوتين: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الوضع في مجال إعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتحرك، وسنرى ما سيحدث".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
البيت الأبيض: ويتكوف تحدث مع بوتين... وترامب يؤكد أن المحادثات مثمرة
13:45 GMT
وأضاف بوتين أن الإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبذل قصارى جهدها لاستعادة العلاقات مع روسيا.

وقال الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، إن الجماعة المسلحة الأوكرانية التي دخلت مقاطعة كورسك الحدودية كانت في عزلة تامة وتحت السيطرة النارية الكاملة.

ووفقا للرئيس الروسي، يجب معاملة جميع الأسرى بطريقة إنسانية وفقا لقوانين روسيا الاتحادية، لكن تصرفات السجناء الذين ارتكبوا جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك تصنف على أنها إرهاب.
وقال بوتين إن المرتزقة الأجانب لا تشملهم اتفاقية معاملة أسرى الحرب.
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