https://sarabic.ae/20250314/بوتين-يرد-على-طلب-ترامب-حول-إنقاذ-أرواح-العسكريين-الأوكرانيين-المحاصرين-في-كورسك-1098671263.html

بوتين يرد على طلب ترامب حول إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في كورسك

بوتين يرد على طلب ترامب حول إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في كورسك

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي في المنطقة التي دخلتها قوات كييف في مقاطعة كورسك، ستحصل على الحياة والمعاملة... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T17:20+0000

2025-03-14T17:20+0000

2025-03-14T17:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة، قال إنه اطلع على نداء اليوم الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ حياة العسكريين في الجيش الأوكراني، الذين حاصرتهم القوات الروسية في منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وقال بوتين: "في هذا الصدد، أود التأكيد على أنهم إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان الحياة والمعاملة الكريمة لهم وفقا للقانون الدولي وقوانين روسيا الاتحادية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الوضع في مجال إعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتحرك، وسنرى ما سيحدث".وأضاف بوتين أن الإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبذل قصارى جهدها لاستعادة العلاقات مع روسيا.ووفقا للرئيس الروسي، يجب معاملة جميع الأسرى بطريقة إنسانية وفقا لقوانين روسيا الاتحادية، لكن تصرفات السجناء الذين ارتكبوا جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك تصنف على أنها إرهاب.وقال بوتين إن المرتزقة الأجانب لا تشملهم اتفاقية معاملة أسرى الحرب.

https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html

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